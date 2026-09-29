Nhân viên Điện máy Xanh chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng.

Theo đó, Nguyễn Hữu Phú là nhân viên hợp đồng thuộc bộ phận All In One của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Điện máy Xanh (địa chỉ tại số 47 Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Tại đây, Phú được giao nhiệm vụ quản lý hàng hóa, tư vấn, bán hàng và thu tiền của khách hàng để nộp về công ty.

Nguyễn Hữu Phú tại cơ quan Công an. (Ảnh: CAGL).

Tuy nhiên, từ 20/8/2026 đến 16/9/2026. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Phú đã thu tiền bán hàng nhưng không nộp về quỹ mà chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng dùng vào việc tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.