Nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản gặp nhà báo bị Nga giam giữ

Nguồn: NHK

Nhà báo này bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ tại Sakhalin thuộc vùng Viễn Đông vào ngày 13-10 với nghi ngờ hoạt động gián điệp. Người này đang làm việc tại phân xã Yuzhno-Sakhalinsk của tờ báo nói trên.

Tokyo đã tiến hành các cuộc trao đổi cấp chuyên viên với Moscow nhằm thúc đẩy tiếp xúc lãnh sự theo quy định trong thỏa thuận song phương. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong cuộc gặp lãnh sự, nhân viên Đại sứ quán đã xác nhận được nhà báo không gặp vấn đề về sức khỏe. Bộ đang yêu cầu Nga lập tức trả tự do cho nhà báo.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng cho biết sẽ tiếp tục làm hết khả năng để bảo vệ ông, đồng thời kêu gọi Moscow đảm bảo các yếu tố nhân đạo cũng như đối xử công bằng và thỏa đáng.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhấn mạnh rằng Chính phủ nước này không tiến hành các hoạt động gián điệp tại Nga.

Trước đó, hôm 22-10, Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga cho biết, một nhân viên Đại sứ quán đã đến khu tạm giam ở Moscow, nơi nhà báo nói trên đang bị giam giữ, và chuyển vào nhu yếu phẩm. Theo Đại sứ quán, đây là lần đầu tiên nhu yếu phẩm được chuyển vào kể từ khi công dân Nhật Bản nói trên bị bắt.

Theo NHK