Nhân viên cứu hộ Nga liều mình bò ra giải cứu hươu non mắc kẹt giữa sông băng

Ảnh cắt từ clip.

Một con hươu sao non đã thoát chết trong gang tấc sau khi bị mắc kẹt giữa lớp băng trên sông Amur, vùng Viễn Đông của Nga. Một nhân viên cứu hộ thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã liều mình bò trên mặt băng mỏng để đưa con vật vào bờ.

Con hươu được phát hiện mắc kẹt cách bờ sông Amur khoảng 5 m, tại vùng Khabarovsk, hôm thứ Tư. Người dân địa phương đã lập tức thông báo cho lực lượng cứu hộ. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga (EMERCOM) sau đó nhanh chóng điều một đội cứu hộ đến hiện trường.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy con vật bị mắc kẹt trong một khoảng nước giữa lớp băng, dường như không thể tự thoát ra.

“Thật kỳ diệu, con hươu đã cố gắng không để mình chìm xuống dưới lớp băng”, EMERCOM cho biết.

Một nhân viên cứu hộ mặc bộ đồ chống thấm nước, được buộc dây an toàn, đã bò trên lớp băng mỏng để tiếp cận con vật rồi kéo nó vào bờ.

Theo cơ quan này, công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn do bờ sông dốc và khu vực nước bên dưới sâu khoảng 3 m. Vụ việc diễn ra trong điều kiện giá rét, khi nhiệt độ ban ngày vào khoảng -3 độ C.

Sau khi được đưa lên bờ, con hươu kiệt sức được chuyển đến một sở thú địa phương. Nhân viên tại đây đã bố trí nơi trú ấm để con vật hồi phục.

Theo RT