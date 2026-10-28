Nhân viên của Mr Pips khai về 'vòng xoáy' không lối thoát của nhà đầu tư

Tốt nghiệp cao đẳng dược làm "chuyên gia tài chính"

Sáng 28/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) cùng hơn 180 bị cáo trong vụ án lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, gây thiệt hại hơn 1.560 tỷ đồng, tiếp tục phần xét hỏi.

Bị cáo đầu tiên được HĐXX gọi lên bục khai báo là Lý Thị Khuyến (SN 1998, quê Tuyên Quang). Khuyến khai sau khi tốt nghiệp cao đẳng dược năm 2019, bị cáo được bạn giới thiệu vào làm nhân viên kinh doanh tại một văn phòng thuộc hệ thống của Mr Pips, với công việc gọi điện tư vấn, mời chào khách hàng tham gia đầu tư tài chính quốc tế.

Theo lời khai, Khuyến không ký hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm. Hàng tháng, bị cáo nhận lương 6,5 triệu đồng và hưởng hoa hồng từ 1-2% nếu chốt được khách hàng. Khuyến cho biết khi mới ra trường, bản thân không tìm hiểu kỹ về công ty mà chủ yếu thực hiện theo kịch bản tư vấn do cấp trên cung cấp.

Các bị cáo tại phiên toà (Ảnh: Mạnh Hùng).

Dù không có chuyên môn về tài chính, Khuyến vẫn sử dụng các kịch bản có sẵn để lôi kéo nhiều người đầu tư, với tổng số tiền lên tới 48 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo được thăng chức lên quản lý, hưởng thêm 1,5% hoa hồng. Tổng số tiền Khuyến khai đã nhận trong khoảng 4 năm làm việc là 2,3 tỷ đồng, được chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Khi chủ tọa hỏi về thủ đoạn tư vấn, Khuyến nhiều lần ấp úng, trả lời không rõ ràng. Chủ tọa chất vấn: "Hằng ngày tư vấn nói nhiều lắm cơ mà. Hay cứ đứng trước tòa lại không nhớ?".

Sau đó, Khuyến khai đã hướng dẫn khách hàng truy cập website, mở tài khoản, nạp tiền và mua các mã chứng khoán để đầu tư. Tuy nhiên, các sàn giao dịch thực chất do đường dây dựng lên, còn kết quả thắng, thua đều nằm trong sự kiểm soát của nhóm vận hành.

Trước việc bị cáo nhiều lần nói không nhớ rõ các câu hỏi tiếp theo, chủ tọa yêu cầu hỏi trực tiếp người bị hại từng được Khuyến tư vấn, đồng thời nhận xét: "Bị hại sẽ nhớ rõ hơn bị cáo đấy".

Bị hại bật khóc kể hành trình mất hơn 2,7 tỷ đồng

Tại tòa, chị L. (quê Phú Thọ), một trong những người được Khuyến trực tiếp tư vấn, nghẹn ngào kể lại quá trình bị lôi kéo đầu tư. Chị cho biết dù sự việc đã xảy ra, bản thân vẫn không thể quên Khuyến. Khi gặp lại bị cáo tại tòa, chị đã ngã quỵ ở cầu thang, khiến nhiều người chứng kiến.

Theo lời kể, chị L. không có kinh nghiệm đầu tư tài chính nhưng được Khuyến gọi điện qua Zalo tư vấn. Sau đó, chị đến khu vực phố Phạm Văn Đồng (Hà Nội), gặp Khuyến và tiếp tục được thuyết phục tham gia đầu tư.

Ban đầu, chị nạp 3.000 USD. Sau khi được giới thiệu các ưu đãi nếu đầu tư thêm, chị tiếp tục chuyển tiền và chỉ được rút 168 USD, tương đương khoảng 4 triệu đồng, như một khoản "lấy lộc".

Phó Đức Nam tại toà (Ảnh: Xuân Trung).

Tin tưởng vào hệ thống, chị L. nhiều lần nạp thêm tiền. Tuy nhiên, tài khoản liên tục hao hụt, trong khi Khuyến tiếp tục tư vấn chị phải nạp thêm, nếu không tài khoản sẽ bị "cháy".

Khi chị L. hoang mang, Khuyến giới thiệu chị cho Trịnh Trường Sơn, người có vị trí quản lý cao hơn, để tiếp tục tư vấn. Theo lời chị, Sơn giải thích rằng đầu tư thì thị trường có lúc lên, lúc xuống, rồi đề nghị chị nạp thêm 150.000 USD để được hỗ trợ "cứu" tài khoản.

Đến thời điểm này, số tiền chị L. đã đầu tư vượt 2,7 tỷ đồng. Chị cho biết bản thân đã cầu xin Sơn hỗ trợ lấy lại một nửa số tiền, bởi nếu không thu hồi được vốn, chị lo chồng sẽ bỏ mình, con cái rơi vào cảnh bơ vơ. Tuy nhiên, điều chị nhận được vẫn là những lời hứa hẹn có thể gỡ lại tiền nếu tiếp tục nạp thêm.

Nhớ lại sự việc, chị L. không giấu được đau đớn trước khoản tiền đã mất và những hệ lụy đối với gia đình. Những lời tư vấn ban đầu khiến chị tin tưởng, nhưng càng cố gắng lấy lại tiền, chị càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy đầu tư.

Trước lời trình bày của bị hại, Khuyến thừa nhận những nội dung chị L. khai tại tòa là đúng.

Bị cáo cho rằng thời điểm đó bản thân chưa nhận thức hết hậu quả từ hành vi của mình, đồng thời mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Theo nội dung vụ án, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết người đàn ông quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran. Hai người bàn bạc, tìm hiểu cách xây dựng các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Sau đó, Nam về Việt Nam, thiết lập hệ thống gồm nhiều công ty bình phong, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên đông đảo. Các website được thiết kế với tên gọi tiếng Anh tương tự những sàn giao dịch quốc tế, tạo cảm giác chuyên nghiệp, khiến nhà đầu tư tin rằng mình đang tham gia thị trường hợp pháp dù các sàn không được cấp phép. Để thu hút khách hàng, Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh, video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu trên mạng xã hội. Hình ảnh giàu có được sử dụng nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư. Theo cáo buộc, kết quả thắng, thua trên các sàn thực chất do nhóm của Nam kiểm soát, thao túng. Hệ thống này bị xác định thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng; nhiều bị hại mất số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Hàng nghìn nhân viên được phân chia thành nhiều bộ phận, từ quảng cáo, tìm kiếm khách hàng đến tư vấn, chăm sóc và thúc đẩy nạp tiền. Ban đầu, người chơi có thể được tạo điều kiện thắng những khoản nhỏ để tăng niềm tin. Khi tài khoản thua lỗ, nhân viên đổ lỗi cho thị trường hoặc cho rằng nhà đầu tư thao tác sai, đồng thời gây khó khăn cho việc rút tiền. Nhiều người tiếp tục được yêu cầu nộp thêm tiền để "cứu" tài khoản hoặc chuyển sang sàn khác, với hy vọng lấy lại khoản đã mất. Tuy nhiên, càng đầu tư, họ càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy thua lỗ do hệ thống kiểm soát.