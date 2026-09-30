Nhân viên cửa hàng xe máy tung nhiều chiêu lừa để chiếm đoạt 53 tỷ đồng

Ngày 30/9, TAND tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1986, ngụ phường Hồng Ngự) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trúc là nhân viên cửa hàng xe Tân Tiến, chi nhánh thành phố Hồng Ngự (nay là phường Hồng Ngự). Do thiếu nợ nhiều người và cần tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, từ tháng 9/2022 đến tháng 11/2024, Trúc đưa ra thông tin gian dối cần tiền vay để đáo nợ ngân hàng và tự đưa ra mức lãi suất cao để các bị hại tin tưởng.

Tuy nhiên, Trúc không vay tiền ngân hàng và tự đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá nhiều loại xe của hãng, hứa hẹn khách hàng đặt tiền cọc mua xe trước sẽ được hưởng chiết khấu từ 1,1 triệu đồng đến 2,2 triệu đồng/chiếc.

Bị cáo tại phiên tòa.

Bằng các thủ đoạn gian dối như trên, Trúc chiếm đoạt của bà N.T.B.V. số tiền 39 tỷ đồng, bà T.T.T.N. số tiền hơn 13 tỷ đồng, V.T.X.D. số tiền trên 324 triệu đồng, N.T.T.K. số tiền 184 triệu đồng và M.N.M. số tiền 170 triệu đồng, tổng số tiền chiếm đoạt trên 53 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của bị hại, làm mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. HĐXX đã xem xét hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo và tuyên mức án trên.