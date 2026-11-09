Nhân viên Bến xe Giáp Bát phối hợp tìm lại tài sản bị trộm cắp cho hành khách

Đại diện Bến xe Giáp Bát trao lại tài sản bị mất trộm cho hành khách

Đại diện Bến xe Giáp Bát, Công ty CP Bến xe Hà Nội thông tin, vào chiều 8/11, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần mưu trí và trách nhiệm cao giữa cán bộ nhân viên Bến xe, Công an phường Hoàng Mai cùng cán bộ nhân viên lái xe Xí nghiệp Buýt Cầu Bươu, một vụ việc trộm cắp tài sản tại bến xe đã nhanh chóng bị phát hiện, truy vết thành công và trao trả lại toàn bộ tài sản nguyên vẹn cho hành khách bị mất.

​Qua hệ thống camera an ninh và sự nhạy bén trong nghiệp vụ, các lực lượng chức năng cùng đội ngũ nhân viên bến xe và lái xe tuyến xe buýt số 32 đã bám sát lộ trình, kịp thời ngăn chặn và thu hồi tang vật. Nụ cười rạng rỡ và sự xúc động của hành khách khi nhận lại tài sản chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự tận tâm, nỗ lực vì sự an toàn và quyền lợi của nhân dân.

​Mỗi hành động đẹp, mỗi việc làm tử tế tại Bến xe Giáp Bát góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn và thân thiện, củng cố niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân và hành khách mỗi khi qua bến xe.