Nhân viên bán ô tô dựng tin nhắn giả, lừa đảo hơn 730 triệu đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thành Sơn (SN 1996, trú xã Thạch Khê, Hà Tĩnh). Bị can bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

CQĐT tống đạt các Quyết định đối với bị can Đinh Thành Sơn (áo khoác đen- Ảnh CAHT).

Theo điều tra ban đầu, Sơn là nhân viên tư vấn bán hàng tại một đại lý ô tô ở Hà Tĩnh. Lợi dụng công việc này, Sơn đưa ra nhiều thông tin gian dối với khách mua xe. Đối tượng hứa hẹn sẽ giao xe sớm hoặc tặng 500 đến 1.000 lít xăng và bảo hiểm thân vỏ nếu khách nộp thêm tiền.

Để khách hàng tin tưởng, Sơn dùng số điện thoại của mình nhưng đổi tên hiển thị thành “Hương kế toán”. Đối tượng tự nhắn tin qua lại với nội dung yêu cầu khách đóng trước 20% giá trị xe và tiền đặt phụ kiện.

Sau đó, Sơn chụp màn hình các tin nhắn giả này rồi gửi cho khách.

Đối tượng yêu cầu người mua chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân của mình. Toàn bộ số tiền nhận được, Sơn dùng để chi tiêu cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Sơn đã lừa đảo tổng cộng 738 triệu đồng. Hai bị hại trong vụ án là anh B.X.T. (SN 1993, trú tỉnh Quảng Trị) và anh T.T.A. (SN 1998, trú tỉnh Nghệ An).

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.