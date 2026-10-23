Nhân viên bán hàng lĩnh 7 năm tù vì tham ô

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2019, Toàn vào làm việc tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Quốc Nguyên, có địa điểm kinh doanh tại xã An Ninh, TP Cần Thơ.

Bị cáo Dương Hải Toàn.

Toàn được giao nhiệm vụ bán phụ tùng xe máy, dầu nhớt và một số mặt hàng khác tại nhiều địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời trực tiếp thu tiền của khách hàng để nộp về công ty theo quy định.

Mặc dù không ký hợp đồng lao động mà chỉ thỏa thuận bằng lời nói với giám đốc công ty, Toàn vẫn được trả lương cơ bản 7 triệu đồng/tháng cùng tiền hoa hồng theo doanh số bán hàng.

Trong quá trình làm việc, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Toàn nhiều lần thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, trong năm 2022, Toàn đã thực hiện 6 lần chiếm đoạt tiền của các khách hàng, gồm: Thanh Sơn 20 triệu đồng, Sửa xe Minh Đức hơn 5,1 triệu đồng, Sửa xe Giang hơn 2,1 triệu đồng, Tấn Trực hơn 3,7 triệu đồng, Cửa hàng Phương Vy 17,4 triệu đồng và Phụ tùng Tài Hên 14 triệu đồng.

Tổng số tiền Toàn chiếm đoạt của công ty là 62,44 triệu đồng.

Hội đồng xét xử.

Sau khi sự việc xảy ra, công ty nhiều lần yêu cầu Toàn hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt nhưng không được giải quyết nên khởi kiện ra TAND khu vực 6 - Cần Thơ. Qua xem xét, Tòa án đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, Toàn thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện bồi thường cho công ty 2 triệu đồng. Phía công ty yêu cầu bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền còn lại là 60,44 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của Toàn đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản và hoạt động đúng đắn của doanh nghiệp. Việc bị cáo nhiều lần lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tiền là căn cứ truy tố về tội “Tham ô tài sản”, với tình tiết định khung “Phạm tội 2 lần trở lên”.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Hải Toàn 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.