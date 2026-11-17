Ngày 17/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Chí Tôn (SN 1988, ngụ phường Long Đức) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tôn công tác tại một cơ quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Do nợ nần, Tôn đã lợi dụng nhiệm vụ kế toán, 10 lần trộm cắp tài sản, thiết bị chuyên dụng của cơ quan, với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng.

Vương Chí Tôn thực nghiệm hiện trường vụ án.

Số tài sản này được Tôn mang bán cho người khác, thu về hơn 151 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.