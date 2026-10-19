Nhân vật sở hữu hai bộ môn thần công mạnh bậc nhất tiểu thuyết Kim Dung

Trong các tiểu thuyết của Kim Dung, Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Thần Công luôn được xem là những bí kíp võ học thượng thừa. Một bên nổi tiếng với hệ thống chiêu thức biến hóa và nội công tinh diệu, bên còn lại giúp người luyện sở hữu nội lực hùng hậu. Cả hai xuyên suốt những câu chuyện trong Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp và Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tuy nhiên, số nhân vật từng tiếp cận cả hai môn võ công này lại không nhiều như khán giả tưởng tượng.

Đáng chú ý nhất phải kể đến vị cao tăng bí ẩn được gọi là Đấu Tửu Tăng. Trong bản chỉnh sửa mới của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhân vật này từng đánh cược uống rượu với Vương Trùng Dương, tổ sư Toàn Chân giáo. Sau khi giành chiến thắng, ông được mượn đọc Cửu Âm Chân Kinh, bí kíp từng khiến các cao thủ võ lâm tranh giành tại Hoa Sơn luận kiếm.

Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Thần Công là hai trong số những tuyệt học nổi tiếng nhất thế giới võ hiệp Kim Dung.

Mặc dù đánh giá cao sự tinh diệu của Cửu Âm Chân Kinh, Đấu Tửu Tăng cho rằng võ học trong đó thiên về tư tưởng lấy nhu thắng cương và chưa thể hiện đầy đủ sự hòa hợp âm dương. Từ những hiểu biết của bản thân, ông sáng tạo Cửu Dương Chân Kinh rồi ghi lại trong các trang kinh Lăng Già. Chính chi tiết này khiến Đấu Tửu Tăng được xem là nhân vật hiếm hoi thấu hiểu cả hai tuyệt học. Dù vậy, nguyên tác không khẳng định ông đã thực sự luyện thành toàn bộ Cửu Âm Chân Kinh.

Một nhân vật khác không thể bỏ qua là Trương Vô Kỵ, giáo chủ Minh giáo trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nhờ cơ duyên phát hiện bí kíp trong bụng Bạch Viên tại Côn Luân, Trương Vô Kỵ luyện thành Cửu Dương Thần Công, sở hữu nền tảng nội lực vượt xa nhiều cao thủ đương thời. Kết hợp cùng Càn Khôn Đại Na Di, Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm, chàng từng bước trở thành một trong những nhân vật mạnh nhất tác phẩm.

Trương Vô Kỵ luyện thành Cửu Dương Thần Công và từng có cơ hội tiếp cận Cửu Âm Chân Kinh.

Đến giai đoạn cuối câu chuyện, Trương Vô Kỵ còn có cơ hội đọc Cửu Âm Chân Kinh, bí kíp liên quan đến bí mật của Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao. Sau khi xem qua, chàng nhận ra đây là võ học cực kỳ thâm sâu, cần nhiều năm khổ luyện mới có thể đạt thành tựu lớn. Tuy nhiên, việc Trương Vô Kỵ sở hữu và nghiên cứu bí kíp không đồng nghĩa chàng đã luyện thành Cửu Âm Chân Kinh. Kim Dung cũng không xác nhận nhân vật tiếp tục tu luyện môn công phu này sau khi rời xa giang hồ.

Bên cạnh Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược cũng là cái tên đặc biệt. Là đệ tử của Diệt Tuyệt Sư Thái và sau này trở thành chưởng môn Nga Mi, nàng được truyền dạy võ học của môn phái, bao gồm Nga Mi Cửu Dương Công. Đây là nhánh nội công có nguồn gốc từ một phần Cửu Dương Chân Kinh mà Quách Tương ghi nhớ khi nghe Giác Viễn đại sư đọc kinh trước lúc qua đời.

Chu Chỉ Nhược là một trong số ít nhân vật từng tu luyện võ công có nguồn gốc từ cả Cửu Âm lẫn Cửu Dương.

Sau khi nắm được bí mật Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, Chu Chỉ Nhược tiếp tục luyện những chiêu thức thuộc Cửu Âm Chân Kinh theo phương pháp cấp tốc. Nổi bật nhất là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo và Bạch Mãng Tiên Pháp, giúp nàng gây bất ngờ cho nhiều cao thủ tại đại hội Đồ Sư. Tuy nhiên, do thời gian tu luyện ngắn và nền tảng chưa vững chắc, Chu Chỉ Nhược nhanh chóng bộc lộ hạn chế khi đối đầu Hoàng Sam Nữ Tử, hậu nhân của Dương Quá và Tiểu Long Nữ.

Một chi tiết thú vị khác nằm ở sự thay đổi giữa các phiên bản tiểu thuyết. Trong bản đăng nhiều kỳ ban đầu, Kim Dung từng xây dựng Đạt Ma Tổ Sư là người sáng tạo cả Cửu Âm lẫn Cửu Dương Chân Kinh. Tuy nhiên, ở những lần chỉnh sửa sau, tác giả thay đổi nguồn gốc hai tuyệt học, gắn Cửu Âm với Hoàng Thường và Cửu Dương với Đấu Tửu Tăng. Vì vậy, không thể đồng thời xem Đạt Ma và Đấu Tửu Tăng là tác giả của hai bộ bí kíp trong cùng một phiên bản truyện.

Nguồn gốc Cửu Âm và Cửu Dương Chân Kinh có những thay đổi đáng chú ý qua các phiên bản tiểu thuyết Kim Dung.

Có thể thấy, Đấu Tửu Tăng, Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược đều có mối liên hệ với hai bộ thần công, nhưng mức độ lĩnh hội hoàn toàn khác nhau. Đến nay, trong những phiên bản tiểu thuyết phổ biến, chưa có nhân vật nào được xác nhận rõ ràng đã luyện thành trọn vẹn cả Cửu Âm Chân Kinh lẫn Cửu Dương Thần Công. Đây cũng là khoảng trống thú vị khiến người hâm mộ Kim Dung tiếp tục tranh luận về sức mạnh thực sự khi hai tuyệt học được kết hợp.