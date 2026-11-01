Nhân vật Kuromi chính thức debut màn ảnh rộng

Vào ngày 31/10, công ty Sanrio thông báo rằng, một bộ phim hoạt hình chiếu rạp, với Kuromi đóng vai chính lần đầu tiên, sẽ được công chiếu trên toàn quốc vào năm 2027, thông qua nhà phát hành Gaga. Đáng chú ý, ngày 31/10 cũng chính là sinh nhật của Kuromi.

Cùng với thông báo về việc tác phẩm sẽ được công chiếu tại rạp, một hình ảnh quảng bá đã được công bố, nổi bật với dòng chữ: "Chúc mừng! Lên phim điện ảnh! Kuromi đóng vai chính!". Một đoạn video đặc biệt cũng đã được ra mắt, trong đó không chỉ có sự xuất hiện của Kuromi mà còn có cả giọng nói của "Baku", người đàn em thân cận quen thuộc, cùng chung vui với Kuromi về cột mốc quan trọng này.

Nhân dịp công bố dự án điện ảnh, Kuromi chia sẻ: "Phim điện ảnh mà mình đóng vai chính đã được quyết định rồi đấy! Tuyệt vời đúng không? Tất cả là nhờ vào sự cổ vũ nhiệt tình từ các 'KUROMIES' (người hâm mộ Kuromi) suốt thời gian qua đó. Hãy cùng chờ đón màn thể hiện của mình nhé!"

Phim dự kiến ​​sẽ được công chiếu tại các rạp ở Nhật Bản vào năm 2027. Các thông tin chi tiết khác, bao gồm kế hoạch công chiếu tại các quốc gia và khu vực ngoài Nhật Bản, sẽ được thông báo ngay khi có quyết định cụ thể.

Ra mắt lần đầu vào năm 2005, Kuromi hiện đang thực hiện chiến dịch "Kế hoạch Kuromi hóa thế giới" với thông điệp: "Bạn cũng hãy trở thành phiên bản mà mình mong muốn đi nào!". Thông qua chiến dịch này, Kuromi truyền tải thông điệp khuyến khích mọi người hãy sống đúng với bản thân và hướng tới phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình. Bên cạnh đó, Kuromi cũng không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động, điển hình là việc chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ âm nhạc mang tên "KUROMI" thông qua hãng đĩa TOY’S FACTORY vào tháng 10/2025.

Kuromi là một nhân vật thuộc vũ trụ Sanrio, công ty nổi tiếng Nhật Bản vốn gắn liền với những biểu tượng như Hello Kitty hay My Melody. Lần đầu tiên Kuromi xuất hiện là trong loạt anime Onegai My Melody vào năm 2005. Ban đầu, nhân vật này được xây dựng như một phản diện đối đầu với My Melody, nhưng dần dần khán giả phát hiện ra Kuromi còn có nhiều khía cạnh dễ mến và hài hước. Từ đó, cô trở thành một nhân vật được yêu thích và có sức ảnh hưởng lớn trong văn hóa đại chúng cũng như thời trang. Kuromi được xem như đại diện cho thế hệ trẻ dám bứt phá, không ngại khác biệt. Sự đối lập trong tính cách khi vừa mạnh mẽ, vừa dễ thương đã trở thành hình mẫu gần gũi với tâm lý Gen Z.