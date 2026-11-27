Nhóm doanh nghiệp liên quan tăng mua cổ phiếu Transimex và rút sạch vốn khỏi Merufa

Theo báo cáo kết quả giao dịch công bố ngày 15/11/2026, Công ty cổ phần Vinaprint (VPR), tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty cổ phần Transimex (TMS), đã hoàn tất mua vào 11.400 cổ phiếu TMS. Ngay sau đợt giải ngân này, Vinaprint tiếp tục đăng ký mua thêm 100.000 cổ phiếu TMS với thời gian giao dịch dự kiến kéo dài từ ngày 19/11 đến ngày 18/12/2026. Hiện tại, Vinaprint đang nắm giữ hơn 1,33 triệu cổ phiếu TMS, tương ứng tỷ lệ 0,72% vốn điều lệ. Đứng đầu Hội đồng quản trị Vinaprint là ông Bùi Minh Tuấn, người đồng thời giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Transimex và là em trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị Transimex Bùi Tuấn Ngọc.

Trái ngược với chiều hướng tích lũy cổ phiếu tại Transimex, nhóm cổ đông và tổ chức có liên quan đến ông Bùi Minh Tuấn đang hoàn tất lộ trình rút toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Merufa (MRF). Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải vừa đăng ký bán toàn bộ 134.665 cổ phiếu MRF còn lại, tương đương 1,98% vốn điều lệ, theo phương thức thỏa thuận từ ngày 19/11 đến ngày 11/12/2026. Trước đó kể từ tháng 7/2026, Thiên Hải đã đăng ký thoái toàn bộ hơn 1 triệu cổ phiếu MRF và qua ba đợt giao dịch đã bán thành công gần 907.000 đơn vị, hạ tỷ lệ sở hữu từ 15,33% xuống còn 1,98%.

Trước đợt bán nốt cổ phần của Thiên Hải, cá nhân ông Bùi Minh Tuấn và doanh nghiệp do ông điều hành cũng đã sớm rời khỏi danh sách cổ đông của Merufa trong năm 2026. Vào tháng 1/2026, ông Tuấn bán hết 41.966 cổ phiếu MRF, chiếm 0,62% vốn điều lệ, với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Đến tháng 7/2026, Công ty cổ phần Đầu tư Vina, doanh nghiệp nơi ông Tuấn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ 205.321 cổ phiếu MRF. Sau khi rút khỏi Merufa, danh mục đầu tư hiện tại của Công ty cổ phần Đầu tư Vina tập trung tại ba doanh nghiệp gồm 7,88% vốn Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNG), 6,53% vốn Vinaprint (VPR) và khoảng 7,19% vốn Transimex (TMS).

Khối tài sản cổ phiếu trực tiếp khoảng 891 tỷ đồng và mạng lưới sở hữu đan xen trên sàn

Ông Bùi Minh Tuấn sinh năm 1971, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng. Về quá trình quản trị doanh nghiệp, ông bắt đầu vai trò điều hành tại Công ty cổ phần Đầu tư Vina từ năm 2007, gia nhập Hội đồng quản trị Transimex từ năm 2013 và đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaprint từ tháng 10/2024. Bên cạnh đó, ông hiện giữ ghế Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CLX), Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNG) và Công ty cổ phần Merufa (MRF). Trong giai đoạn trước, ông từng là Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Transimex Logistics (TOT) từ tháng 2/2017, Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành từ năm 2016 và Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC) từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2026.

Xét riêng danh mục cổ phiếu do ông Bùi Minh Tuấn trực tiếp sở hữu, khoản đầu tư có quy mô lớn nhất là 26,8 triệu cổ phiếu TMS, tương ứng 14,49% vốn điều lệ tại Transimex. Tại Vinaprint, ông Tuấn đã giảm một nửa tỷ trọng nắm giữ trong năm nay sau khi bán ra 696.880 cổ phiếu VPR trong phiên ngày 10/6/2026, đưa lượng cổ phiếu còn lại về mức 699.172 đơn vị, tương đương 6,95% vốn điều lệ.

Bên nhận chuyển nhượng lô cổ phiếu VPR từ ông Tuấn là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, doanh nghiệp do ông Bùi Tuấn Ngọc giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên. Hiện tại, Thiên Hải là cổ đông lớn nắm giữ 48,66% vốn điều lệ tại Vinaprint. Pháp nhân này đồng thời sở hữu hơn 1,9 triệu cổ phiếu tương ứng 19,41% vốn Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNG) cùng hơn 5,2 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC).

Ngoài hai khoản đầu tư lớn tại Transimex và Vinaprint, báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2026 ghi nhận ông Bùi Minh Tuấn vẫn nắm giữ trực tiếp 187.155 cổ phiếu tại Công ty cổ phần Transimex Logistics (TOT), tương ứng 1,8% vốn điều lệ. Tạm tính theo mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/11/2026, tổng giá trị lượng cổ phiếu ông Tuấn trực tiếp đứng tên tại ba doanh nghiệp là Transimex, Vinaprint và Transimex Logistics đạt khoảng 891 tỷ đồng, trong đó riêng khối cổ phiếu TMS chiếm tới khoảng 884 tỷ đồng.