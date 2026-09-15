Nhân vật chủ chốt về chương trình tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên qua đời

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Yun Tong-hyon (thứ 2 từ bên phải) lúc sinh thời. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngày 14/9 đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc và gửi vòng hoa tưởng niệm ông Yun.

KCNA cho biết ông Yun “đã góp phần tăng cường năng lực công nghệ của quân đội bằng mọi cách thông qua việc đảm nhiệm một vị trí quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng suốt một thời gian dài”.

Ông Yun là một trong những quan chức chủ chốt trong quân đội Triều Tiên thường xuyên tháp tùng ông Kim trong các chuyến thị sát chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa và các cuộc tập trận quân sự của đất nước.

Ông Yun được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào những năm đầu ông Kim mới lên nắm quyền. Từ giữa những năm 2010, ông thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên khi ông Kim theo dõi các vụ phóng thử hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa.

Trong bài phát biểu đánh dấu vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên năm 2016, ông Yun cảnh báo Bình Nhưỡng có thể tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nếu kẻ thù tìm cách làm tổn hại lòng tự tôn và quyền lực của nước này.

Trong sự nghiệp, ông Yun nhiều lần được thăng chức rồi giáng chức, nhưng giữ quân hàm tướng từ năm 2015. Ông dường như không còn xuất hiện nhiều trước công chúng kể từ năm 2018.