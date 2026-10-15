Nhân vật bí ẩn cùng Shark Bình lập dự án Antex để 'lùa gà'

Như VietNamNet đã thông tin, ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn NextLand) vừa bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Một nhân vật đặc biệt liên quan đến vụ án, đang bị truy nã là Vũ Ngọc Sinh (SN 1990, ở Hải Phòng). Kết luận điều tra xác định, bị can Vũ Ngọc Sinh có hành vi đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Hòa Bình đưa ra thông tin gian dối về dự án Antex để thu và chiếm đoạt của các bị hại số tiền đặc biệt lớn.

Hành vi của Sinh phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 174 BLHS với vai trò đồng phạm giúp sức. Bị can hiện bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Sinh. Theo cơ quan điều tra, căn cứ lời khai, tài liệu, dữ liệu thu thập và căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2025 ngày 1/7/2025, đủ điều kiện để truy tố, xét xử vắng mặt đối với Vũ Ngọc Sinh.

Ông Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Đồng phạm với Shark Bình để “lùa gà”

Thời điểm tháng 5/2021, Shark Bình cùng 3 cộng sự và nhóm marketing- nghiên cứu phát triển thị trường thống nhất góp tiền phát triển dự án tiền số Antex với mục đích kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư Antex để phát triển ví VNDT, với mục đích thanh toán trên nền tảng blockchain, lấy Cổng Ngân lượng (Công ty CP cổng trung gian thanh toán Ngân lượng) làm đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT.

Nhóm nghiên cứu phát triển thị trường có 4 thành viên, trong đó có Vũ Ngọc Sinh, đều là những người có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số - coin.

Shark Bình cùng các cộng sự và nhóm nghiên cứu phát triển thị trường đã thông qua “Bản cáo bạch” để công bố chính sách phát triển của dự án (bao gồm cả phát triển dự án VNDT), với tổng số lượng token Antex cung cấp ra thị trường là 100 tỷ token. Tổng số tiền thu về trên ví tổng của dự án Antex là 4,5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu đô la Mỹ, quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá thấp nhất trong năm 2021 là hơn 101 tỷ đồng).

Dù đưa ra nhiều cam kết đầu tư vào dự án, nhưng đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của dự án (theo lộ trình của bản cáo bạch) chưa hoàn thiện, chưa có lợi nhuận.

Trong đó, dự án Stablecoin VNDT thực tế chưa thực hiện đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo vào 3/2022. Shark Bình không đăng tải thông tin này lên các trang mạng xã hội, truyền thông, vì như vậy sẽ làm các nhà đầu tư bị mất niềm tin vào dự án Antex và đồng VNDT, có thể dẫn tới sự thất bại của dự án.

Và theo chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình, tiền được rút từ ví tổng (ví chứa USDT của các nhà đầu tư) chuyển vào ví điện tử của Mai Thái Hà, bán quy đổi ra VNĐ rồi các bị can chia nhau chiếm đoạt tiền này của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, một phần tiền khác từ ví tổng (tiền huy động của các nhà đầu tư) theo chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình, chuyển đến ví điện tử của Mai Thái Hà rồi bán được 20 tỷ đồng, chuyển vào tài khoản của Công ty CP Tiện Ngay để cho vay lấy lãi duy trì dự án, cho đến tháng 7/2025 thì chấm dứt hoạt động (Token Antex không được niêm yết trên các sàn điện tử).

Tại cơ quan điều tra, các bị can thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Riêng bị can Vũ Ngọc Sinh “mất dạng”. Kết quả xác minh đối với Sinh tại Công an phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng cho thấy: Bố của Sinh đi làm tàu thủy nội địa, không rõ ở đâu, không liên lạc được.

Trong khi đó, mẹ của bị can bị bệnh tâm thần. Bản thân Sinh khoảng hơn 1 năm anh ta không về địa phương, Công an phường không xác định được Sinh sinh sống và làm việc ở đâu. Do vậy, không triệu tập được người này. Em gái của Vũ Ngọc Sinh, đại diện gia đình cho biết, bị can bỏ nhà đi đâu không rõ từ tháng 4/2025, đến nay chưa về nhà, gia đình không biết Sinh ở đâu, làm gì.

Kết quả hỏi cung những người trong nhóm marketing- nghiên cứu phát triển thị trường cho thấy: Tại thời điểm thành lập dự án đồng tiền số Antex, Sinh góp vốn vào dự án 575 triệu đồng.

Sinh cùng một người khác được Shark Bình giao là người phát triển thị trường, đã đi giới thiệu với các nhà đầu tư về dự án Antex, được chia hơn 2,4 tỷ đồng từ số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư.