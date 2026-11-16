Nhân văn từ những điều giản dị

Từ những bức tranh dân gian Đông Hồ quen thuộc, một không gian nghệ thuật đương đại được mở ra, đưa công chúng đến gần hơn với di sản truyền thống, đồng thời gợi suy ngẫm về những đóng góp thầm lặng của phụ nữ trong gia đình và đời sống sáng tạo. Không gian sắp đặt và tương tác "Vén lớp họa điệp" khai mạc tại Hội quán Phúc Kiến, Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, đồng thời nằm trong Tuần lễ Giới 2026, do ECUE-VGEM và Nhà Nhiều Cột đồng tổ chức.