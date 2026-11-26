Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Hải trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tận nhà cho công dân. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tận tâm phục vụ

Chị Nguyễn Thị Minh Hằng (phường An Hải) có con trai 4 tuổi không may bị bại não bẩm sinh, thuộc diện khuyết tật nặng. Sau khi tìm hiểu và biết được người nuôi dưỡng trẻ khuyết tật có chế độ hỗ trợ hằng tháng, chị Hằng đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Hải làm thủ tục hưởng chế độ xã hội.

Để giúp chị thuận tiện và hạn chế đi lại, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường phân công cán bộ xuống tận nhà hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

“Trong quá trình hỗ trợ tôi làm hồ sơ, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Hải giải thích rõ ràng các chế độ mà con tôi và tôi được hưởng; đồng thời hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục rất nhanh chóng.

Việc làm này rất thiết thực, ý nghĩa với những công dân yếu thế, gặp khó khăn trong đi lại, giúp chúng tôi được thụ hưởng kịp thời, đầy đủ các chế độ xã hội”, chị Hằng chia sẻ.

Tương tự, đầu tháng 10/2026, anh Đặng Ngọc Sơn (phường An Hải) liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Hải làm thủ tục hưởng trợ cấp cho người mắc bệnh hiểm nghèo.

Để hỗ trợ anh Sơn giải quyết thủ tục trong điều kiện sức khỏe không bảo đảm, cán bộ phường An Hải làm thủ tục và trả kết quả tận nhà. Sau khi có kết quả hưởng trợ cấp, anh Sơn nhận được 540 nghìn đồng/tháng để có thêm chi phí lo thuốc men điều trị bệnh.

Bà Trần Thị Nhâm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Hải cho biết, thời gian qua địa phương triển khai mô hình “1 đồng hành - 3 hỗ trợ” trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, gồm đồng hành trong việc hoàn thiện hồ sơ và trong suốt quá trình giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ ghi tờ khai, mẫu đơn; nộp hồ sơ trực tuyến và trả kết quả miễn phí tại nhà.

“Mô hình “1 đồng hành - 3 hỗ trợ” của phường An Hải giúp việc nộp hồ sơ trực tuyến của người dân được rút ngắn. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Mô hình được triển khai từ tháng 6/2026, áp dụng với 5 thủ tục hành chính liên quan đến các đối tượng yếu thế. Tính đến ngày 18/11, toàn phường có 129 hồ sơ thực hiện theo mô hình, trong đó 116 hồ sơ đã giải quyết xong và 13 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết.

“Mô hình “1 đồng hành - 3 hỗ trợ” giúp quá trình chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ trực tuyến của người dân được rút ngắn, giảm sai sót, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, an toàn, đúng quy định.

Việc hỗ trợ trả kết quả miễn phí tại nhà giúp giảm thời gian, chi phí đi lại và góp phần sẻ chia, động viên tinh thần đối với những trường hợp kém may mắn”, bà Nhâm nói.

Lấy sự hài lòng làm thước đo

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh cũng triển khai hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà cho người dân thuộc diện chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế gặp khó khăn trong việc đi lại.

Theo đó, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đến tận nhà người dân để hướng dẫn kê khai thông tin, kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính theo nhu cầu. Tính đến nay, toàn phường có 85 trường hợp công dân yếu thế được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà.

Ông Nguyễn Ngọc Vĩnh Kính, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh cho biết, mô hình tạo điều kiện để người dân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế khả năng đi lại dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công. Qua đó giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm quyền lợi của người dân được giải quyết kịp thời.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh đến tận nhà hỗ trợ tiếp nhận thủ tục hành chính cho công dân yếu thế. Ảnh: VĨNH KÍNH

Theo đại diện UBND phường Hòa Khánh, việc đưa dịch vụ công đến tận nhà công dân yếu thế là một trong những cách làm thiết thực trong đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; đồng thời góp phần đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Trong khi đó, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, mô hình “Thẻ ưu tiên khi thực hiện thủ tục hành chính” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được duy trì hiệu quả từ năm 2024 đến nay. Mô hình áp dụng cho công dân là thương binh, bệnh binh, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người khuyết tật.

Khi công dân thuộc diện ưu tiên đến giao dịch thủ tục hành chính được bộ phận thường trực tiếp nhận và phát “Thẻ ưu tiên” theo đúng quy định. Công dân xuất trình thẻ này tại quầy làm việc của sở, ban, ngành sẽ được ưu tiên ngay trong thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đại diện Phòng Hành chính - Tiếp nhận và trả kết quả (Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố), mô hình thẻ ưu tiên thể hiện nét đẹp văn hóa tương trợ, tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ của xã hội đối với người thuộc diện ưu tiên trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch và thân thiện, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình cải cách hành chính, chuyển đổi số.