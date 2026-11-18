Ngày 18/11, Tòa án nhân dân khu vực 9 – Quảng Ngãi thông tin, vừa tuyên phạt bị cáo Cao Lê Xuân Thắng (SN 2000, trú xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi) 18 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 4/1/2026 khi đang ở phòng trọ tại thôn Đăk Tô 3 (xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi) Thắng được một thanh niên tên Kiên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê đi nhận và vận chuyển ma túy.

Thắng đồng ý và được Kiên đưa 4 triệu đồng, trong đó 2 triệu đồng là tiền công vận chuyển, 2 triệu đồng dùng để trả cho người giao ma túy.

Khoảng 23 giờ ngày 5/1/2026 theo hướng dẫn của Kiên, Thắng điều khiển xe máy đến thôn Diên Bình 1 (xã Đăk Tô) gặp một người đàn ông ngồi trên ô tô Toyota Fortuner.

Tại đây, Thắng đưa cho người đàn ông 2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, người này chỉ vị trí cất giấu ma túy để Thắng đến lấy.

Cao Lê Xuân Thắng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thắng tiếp tục di chuyển đến khu vực chân cột biển báo trên tuyến đường từ xã Đăk Hà đi xã Đăk Tô để nhận gói hàng. Khi đang lấy ma túy, Thắng bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Kết quả giám định xác định tang vật thu giữ là 99,63 gam ma túy loại Methamphetamine.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/11/2026, căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 9 – Quảng Ngãi đã tuyên phạt Cao Lê Xuân Thắng 18 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo khoản 3 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi vận chuyển hàng hóa để nhận tiền công cao, tuyệt đối không tiếp tay cho tội phạm ma túy.

Dù không trực tiếp mua bán, người nhận vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc. Khi phát hiện hành vi nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng.