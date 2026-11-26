Về vấn đề này, sổ bảo hiểm xã hội điện tử là phiên bản số hóa của sổ bảo hiểm xã hội giấy, do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc phát hành và lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (do Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản).

Để thuận tiện trong việc nhận và sử dụng sổ BHXH điện tử, người lao động cần chủ động thực hiện một số việc sau:

Thứ nhất, cài đặt và đăng ký tài khoản VssID, VNeID.

Người lao động cần đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số và ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID mức độ 2 theo hướng dẫn.

Đối với người đã được cấp sổ BHXH điện tử, có thể truy cập ứng dụng VssID để nhận và sử dụng dữ liệu sổ BHXH điện tử khi thực hiện các thủ tục liên quan.

Cìa đặt ứng dụng VssID để theo dõi sổ BHXH điện tử.

Thứ hai, cung cấp chính xác địa chỉ email cá nhân.

Người lao động cần cung cấp địa chỉ email đang sử dụng cho đơn vị, doanh nghiệp nơi mình làm việc để phục vụ việc nhận sổ BHXH điện tử.

Trường hợp chưa cập nhật email, người lao động phối hợp với đơn vị sử dụng lao động để tổng hợp, gửi thông tin đến cơ quan BHXH quản lý nhằm cập nhật vào hệ thống.

Thứ ba, bảo mật thông tin cá nhân.

Địa chỉ email cung cấp phải là email thuộc quyền sở hữu, quản lý của chính người tham gia, không sử dụng email do tổ chức sở hữu, cấp cho cá nhân. Người lao động tuyệt đối không cung cấp mật khẩu email cho người khác, tránh nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân hoặc bị lợi dụng để thực hiện các hành vi trục lợi chính sách BHXH.

Như vậy, bạn thực hiện như hướng dẫn trên để có sổ BHXH điện tử. Sổ BHXH điện tử có giá trị như bản sổ giấy.