Nhận tráp ăn hỏi toàn hàng hiệu, cô dâu Thanh Hóa gây tò mò về nhan sắc

Những tráp ăn hỏi được chuẩn bị cho cô dâu Dương Minh Huệ, ở Triệu Sơn, Thanh Hóa, thu hút sự chú ý bởi loạt quà tặng từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Bên cạnh cách trang trí cầu kỳ, sự xuất hiện của túi xách, giày cao gót, điện thoại và nhiều sản phẩm làm đẹp khiến những mâm lễ trở nên đặc biệt.

Lễ ăn hỏi và tráp hỏi đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Theo video, hình ảnh được bạn bè chia sẻ, các món quà dành cho cô dâu gồm mỹ phẩm cao cấp, iPhone 18 cùng loạt túi, giày hàng hiệu. Cách lựa chọn lễ vật hướng đến những món đồ thời trang, làm đẹp quen thuộc với phái nữ khiến nhiều người cho rằng đây là tráp cưới "có tâm" mà cô dâu nào cũng mong được nhận.

Một tráp cưới toàn mỹ phẩm cao cấp.

Một tráp cưới là giày và túi hàng hiệu, iPhone 18.

Trong hình ảnh, tráp phụ kiện nổi bật với hai chiếc túi màu hồng mang dấu hiệu nhận diện của Dior, đặt cạnh hộp đựng cùng tông. Phía trước là đôi giày cao gót mang nhãn Jimmy Choo, có chi tiết đính đá ở mũi giày. Một hộp điện thoại được bố trí bên cạnh, tạo thành tổng thể quà tặng khá bắt mắt.

Tráp mỹ phẩm cũng được xếp nhiều tầng, với các sản phẩm mang nhãn Dior, Chanel, YSL, Clé de Peau Beauté, Lancôme, Estée Lauder… Những hộp phấn, chai nước hoa và sản phẩm chăm sóc da được sắp đặt đan xen, bao quanh bằng hoa trắng có giá trị không hề nhỏ.

Một số tráp cưới khác được bạn bè cô dâu chia sẻ.

Sắc trắng, hồng nhạt của hoa và quà tặng nổi bật trên nền hoa đỏ tím phía sau. Phần chân tráp phối màu hồng, vàng, gắn chữ song hỷ, giữ dấu ấn cưới hỏi truyền thống trong cách trình bày hiện đại. Chỉ qua hai bức ảnh, có thể thấy sự chăm chút dành cho việc sắp xếp từng món lễ vật.

Tuy nhiên, bên cạnh những món quà nổi bật, diện mạo của cô dâu Dương Minh Huệ cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Trong ảnh cưới, cô sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và nụ cười nhẹ nhàng. Đôi mắt được trang điểm sắc nét vừa đủ, kết hợp màu son hồng giúp tổng thể gương mặt sáng và tươi tắn.

Hình ảnh cô dâu, chú rể đang gây tò mò khắp cõi mạng.

Trong ngày trọng đại, Minh Huệ lựa chọn mái tóc búi gọn, để lộ phần cổ và bờ vai. Đôi khuyên tai tròn cùng khăn voan trắng tạo điểm nhấn, phù hợp với phong cách trang điểm trang nhã. Cách phối phụ kiện tiết chế giúp sự chú ý tập trung vào gương mặt và vóc dáng cô dâu.

Nhan sắc cô dâu nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Trước đó, cô dâu và chú rể đã có bộ ảnh cưới ấn tượng tại Thượng Hải. Trong ảnh, cô dâu diện chiếc váy cưới trắng có thiết kế cúp ngực, phần thân ôm gọn cùng chân váy xòe rộng. Chi tiết hoa bản lớn bên hông mang đến nét mềm mại, nổi bật trong khung hình. Đứng cạnh chú rể diện vest đen, sơ mi trắng và nơ cổ, Minh Huệ tạo nên hình ảnh đôi uyên ương hài hòa, thanh lịch. Có thể thể thấy, cặp đôi đã rất chỉn chu, đầu tư cho dấu mốc quan trọng của mình.