Nhận tờ tiền hơn 680.000 đồng từ hành khách, tài xế lập tức thấy bất thường, âm thầm lái đến nơi này

Vụ việc xảy ra tại Nottinghamshire, Anh, vào khoảng 23h30 ngày 13/10. Tài xế taxi đón một nam thanh niên 23 tuổi trên đường Nottingham Road.

Trong suốt chuyến đi, hành khách liên tục thay đổi lộ trình. Những yêu cầu bất thường này khiến tài xế bắt đầu nghi ngờ nên chủ động hỏi nam thanh niên dự định sử dụng phương thức nào để thanh toán tiền cước.

Sau đó, hành khách đưa cho tài xế một tờ tiền mệnh giá 20 bảng Anh, tương đương hơn 680.000 đồng. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ tờ tiền, người lái xe nhận thấy những dấu hiệu cho thấy đây có thể là tiền giả.

Theo Ladbible, tài xế lập tức chất vấn hành khách về tờ tiền vừa nhận được. Nam thanh niên tiếp tục lấy ra thêm nhiều tờ tiền khác để thanh toán, nhưng người lái xe nhận thấy tất cả số tiền này đều có dấu hiệu giả mạo.

Tài xế taxi đã chở nghi phạm đến đồn cảnh sát Radford Road. Ảnh: Google map

Sau khi phát hiện sự việc, tài xế không tiếp tục hành trình theo lộ trình mà hành khách yêu cầu. Anh quyết định chuyển hướng, lái chiếc taxi chở thẳng nam thanh niên tới đồn cảnh sát nằm trên đường Radford Road.

Tại đây, tài xế trình báo sự việc và bàn giao hành khách cho lực lượng chức năng. Cảnh sát sau đó tiến hành các bước điều tra liên quan đến nghi vấn sử dụng tiền giả.

Trong quá trình xử lý vụ việc, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của nam thanh niên 23 tuổi. Tại đây, cảnh sát phát hiện một con dao lớn được cất giấu bên dưới đệm.

Người này sau đó bị bắt giữ với cáo buộc sử dụng tiền giả và tàng trữ vũ khí nguy hiểm tại nơi ở. Danh tính của nghi phạm chưa được cơ quan chức năng công bố.

Thanh tra Liz Gaskin, người phụ trách địa bàn Radford, đánh giá cao phản ứng của tài xế taxi và gọi đây là một cách xử lý xuất sắc.

Theo nữ thanh tra, người lái xe đã nhận thấy những biểu hiện đáng ngờ của hành khách trong quá trình di chuyển. Khi kiểm tra và phát hiện các tờ tiền có dấu hiệu giả, tài xế nhanh chóng quyết định đưa người này đến đồn cảnh sát thay vì tiếp tục chuyến đi.

Việc tài xế trực tiếp chở hành khách tới cơ quan chức năng đã giúp cảnh sát tiếp nhận và xử lý nghi phạm. Cuộc điều tra tiếp theo cũng dẫn đến việc phát hiện thêm những dấu hiệu đáng lo ngại tại nơi ở của nam thanh niên.