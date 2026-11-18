Cụ thể, theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật sau loạt trận quốc tế, tuyển Việt Nam bị trừ 5,30 điểm sau thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik hiện còn 1.228,34 điểm, đứng thứ 99 thế giới.

Ở chiều ngược lại, tuyển Thái Lan có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Tajikistan với tỷ số 3-0. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ chùa vàng được cộng 4,73 điểm, nâng tổng điểm lên 1.257,91 và vươn lên vị trí thứ 90 thế giới.

Như vậy, tuyển Thái Lan đứng trên Việt Nam 9 bậc, tạo ra khoảng cách 29,57 điểm FIFA. Đây là sự chênh lệch đáng chú ý giữa hai đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á, nhất là khi kết quả thi đấu ở loạt trận quốc tế vừa qua tiếp tục khiến khoảng cách được nới rộng.

Thất bại trước Kyrgyzstan khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik bị trừ điểm, trong khi đội bóng xứ chùa vàng có bước tiến đáng kể nhờ chiến thắng trước Tajikistan. Ảnh: AFC

Điều đáng nói, tuyển Việt Nam không chỉ chịu thiệt hại về điểm số sau thất bại trước Kyrgyzstan mà còn chứng kiến đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong khu vực gia tăng lợi thế. Trong khi Thái Lan có thêm động lực từ chiến thắng thuyết phục, thầy trò HLV Kim Sang Sik phải đối diện với áp lực cải thiện thành tích nếu muốn thu hẹp khoảng cách.

Bảng xếp hạng FIFA không phải thước đo duy nhất để đánh giá sức mạnh của một đội tuyển, nhưng vị trí và điểm số vẫn phản ánh phần nào hiệu quả thi đấu trong các trận quốc tế. Với tuyển Việt Nam, thất bại trước Kyrgyzstan vì thế để lại hệ quả không nhỏ, đặc biệt trong cuộc cạnh tranh vị thế với bóng đá Thái Lan.

Sau trận thua kể trên, HLV Kim Sang Sik cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ: “Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể giành chiến thắng. Tôi cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người.

Hôm nay có nhiều cầu thủ trẻ ra sân và họ đã thi đấu rất nỗ lực. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì điều đó. Họ chính là tương lai của bóng đá Việt Nam”.

Như vậy, tuyển Việt Nam chắc chắn kết thúc năm 2026 với thứ hạng thấp hơn Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA. Việt Nam đã không còn trận đấu nào trong năm nay.