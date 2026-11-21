Thời còn là sinh viên năm cuối, quen một người đàn ông gần 40 tuổi khi đi làm thêm tại một sự kiện. Anh đẹp trai, khéo ăn nói, có kinh tế và rất biết cách chiều chuộng phụ nữ. Dù biết anh đã có gia đình, tôi vẫn không cưỡng lại được tình cảm của mình. Chúng tôi qua lại suốt hai năm, cho đến khi tôi mang thai lần thứ hai.

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Lần đầu có thai, anh đã thuyết phục tôi bỏ vì nói chưa thể có thêm con. Khi ấy, tôi còn trẻ, lại quá tin tưởng và phụ thuộc vào anh nên đành làm theo. Tôi từng nghĩ đó chỉ là chuyện không may, rằng nếu sau này có con, anh sẽ không đối xử với tôi như vậy nữa.

Nhưng lần này, khi nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch, tôi quyết định không bỏ con. Tôi nói với anh rằng mình muốn sinh em bé, dù biết hoàn cảnh của hai đứa rất khó khăn. Tôi không chỉ muốn có một đứa con mà còn hy vọng anh sẽ chịu trách nhiệm, ở bên và cho con một mái ấm có bố.

Trái với mong đợi, anh lập tức nổi giận. Anh nói nếu tôi nhất quyết giữ thai thì chúng tôi sẽ chấm dứt, anh không thể vì tôi mà phá vỡ gia đình đang có. Tôi khóc lóc, van xin anh suy nghĩ lại, nhưng anh ngày càng lạnh nhạt rồi cắt đứt liên lạc.

Tôi hoảng loạn. Từ trước đến nay, tôi đã quen có anh bên cạnh, quen được anh chăm sóc và chu cấp. Bây giờ vừa mang thai, vừa đứng trước nguy cơ phải làm mẹ đơn thân, tôi không biết phải xoay xở thế nào. Tôi nhắn cho anh hết lần này đến lần khác, lúc giận dữ trách móc, lúc lại mềm lòng cầu xin. “Xin anh đừng bỏ rơi em, đừng bỏ rơi con của chúng mình”.

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Tôi không ngờ người trả lời tin nhắn ấy lại là vợ anh.

Chị viết: “Chị là vợ của anh đây. Chị biết chuyện của em và chồng chị một thời gian rồi. Anh ấy từng hứa sẽ chấm dứt nhưng không ngờ hai người vẫn dây dưa đến tận bây giờ, lại còn có chuyện em đang mang thai”.

Tôi đọc tin nhắn mà tay run lên. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị chị mắng chửi, thậm chí bị đe dọa. Nhưng những lời tiếp theo khiến tôi bất ngờ hơn.

Chị nói chị rất tức giận, nhưng cũng thương tôi vì từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Ngày trước, chị cũng mang thai trước khi cưới, cũng từng đặt niềm tin vào người đàn ông ấy và hy vọng anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con mình. Chị muốn gặp tôi để nói chuyện rõ ràng.

Khi gặp nhau, tôi vô cùng xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Chị nói thẳng rằng chị sẽ không ly hôn, vì chị còn hai con và một gia đình cần bảo vệ. Tôi đừng nghĩ có thể dùng đứa trẻ để khiến anh rời bỏ vợ con. Tuy nhiên, chị cũng không yêu cầu tôi phá thai. Chị nói đứa bé không có lỗi và tôi có quyền sinh con nếu thực sự muốn làm mẹ.

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Sau đó, chị đề nghị đưa cho tôi một khoản tiền để trang trải cuộc sống và chăm sóc thai kỳ. Đổi lại, tôi phải rời khỏi cuộc sống của gia đình chị, không tìm gặp hay liên lạc với chồng chị nữa. Chị còn yêu cầu tôi ký một bản thỏa thuận, trong đó có những điều khoản liên quan đến việc không để đứa trẻ xuất hiện trong gia đình chị sau này.

Chị nói nếu tôi không đồng ý, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp và cả hai bên đều tổn thương. Chị không muốn các con mình phải biết chuyện bố chúng có một đứa con bên ngoài, cũng không muốn gia đình tiếp tục bị xáo trộn.

Tôi ngồi nghe mà nước mắt cứ chảy. Tôi biết mình không có tư cách đòi hỏi chị phải nhường chồng, càng không thể trách chị muốn bảo vệ gia đình. Nhưng nghĩ đến đứa trẻ trong bụng, tôi vẫn thấy đau lòng. Con chưa chào đời đã phải đối diện với một hoàn cảnh mà chính tôi cũng không biết phải giải thích thế nào.

Điều khiến tôi xúc động là người đàn ông từng nói yêu thương tôi, từng hứa sẽ không để tôi phải chịu thiệt thòi, đến khi tôi mang thai lại chọn cách biến mất. Trong khi đó, người phụ nữ bị tôi làm tổn thương lại là người chủ động gặp gỡ, nói chuyện và đưa ra sự hỗ trợ khi tôi đang hoang mang nhất.

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Cuối cùng, tôi đồng ý nhận khoản tiền và chấp nhận rời khỏi cuộc sống của họ. Tôi nghĩ ít nhất mình có thể dùng số tiền ấy để khám thai, sinh con và chuẩn bị cho cuộc sống của hai mẹ con.

Tôi chỉ mong mình đủ mạnh mẽ để bước tiếp, dù con đường phía trước chắc chắn không dễ dàng. Còn bản thỏa thuận với vợ anh, tôi vẫn băn khoăn không biết liệu có nên đặt tương lai của con vào những điều kiện mà một người mẹ khác đưa ra hay không.

Tâm sự từ độc giả hoaian...