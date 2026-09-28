Nhận tiền mặt không đồng nghĩa tránh được nghĩa vụ thuế
Chỉ nhận tiền mặt, từ chối chuyển khoản với nhiều lý do là thực tế được ghi nhận tại một số cửa hàng bán lẻ ở Hà Nội. Tuy nhiên, phương thức thanh toán không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của người kinh doanh; trong bối cảnh hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được mở rộng, dữ liệu bán hàng ngày càng được sử dụng để phục vụ quản lý doanh thu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhan-tien-mat-khong-dong-nghia-tranh-duoc-nghia-vu-thue-419774.htm