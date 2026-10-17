Nhận tiền đưa 26 người nhập cảnh trái phép rồi bỏ trốn

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Ngọc Báu (SN 2000, trú xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Đối tượng Lê Ngọc Báu (bên trái) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Gia Lai.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian làm nghề tự do tại Móng Cái, Quảng Ninh, Báu quen một người đàn ông Trung Quốc thường gọi là “Gà”, biết nói tiếng Việt. Người này đặt vấn đề thuê Báu chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trả công 1,5 triệu đồng/người và chuẩn bị phương tiện.

Đầu tháng 4/2025, Báu rủ Trung Ngọc Xuân (sinh năm 1985, trú tại Trà Cổ, Móng Cái) và Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1995, trú tại Định Tân, Thanh Hóa) cùng tham gia để hưởng lợi.

Theo phân công, Xuân và Ngọc Anh ra khu vực giàn hàu trên biển lấy xuồng, đón người Trung Quốc rồi chở đến địa điểm do Báu chỉ định. Với mỗi người được đưa nhập cảnh trái phép thành công, Xuân và Ngọc Anh được trả công theo thỏa thuận 500.000 đồng/người.

Trong 2 ngày 16 và 18/4/2025, nhóm của Báu đã thực hiện 2 chuyến, đưa tổng cộng 26 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau đó, Báu bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Không xác định được nơi Báu lẩn trốn, ngày 5/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Quảng Ninh ra lệnh truy nã. Đến ngày 28/7/2026, Báu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh bắt giữ, bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra, Báu thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ kết quả điều tra, bị can bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.