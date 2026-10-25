Nhận thưởng tết xong, nghỉ việc có phải trả lại tiền thưởng?

* Bạn đọc TRẦN VĂN HÀ(phường Dĩ An, TPHCM): Sau khi công ty thưởng tết cho người lao động, nếu tôi nhận tiền xong rồi xin nghỉ việc trước tết thì có phải trả lại tiền thưởng hay không?

- ThS-luật sư VŨ DUY NAM (Đoàn Luật sư TPHCM): Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng là khoản tiền được chi trả dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc. Khi doanh nghiệp đã ban hành quyết định chi trả và tiền thưởng đã chuyển giao, khoản tiền này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người lao động.

Pháp luật không quy định phải trả lại tiền thưởng khi chấm dứt hợp đồng nên công ty không thể thu hồi hoặc đơn phương khấu trừ vào lương cuối cùng, theo Điều 102 Bộ luật Lao động.

Tuy nhiên, công ty có quyền đòi lại tiền thưởng nếu các bên có thỏa thuận từ trước. Căn cứ nguyên tắc tự nguyện tại Điều 4 Bộ luật Lao động 2019, nếu quy chế thưởng, thỏa ước lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động quy định rõ ràng về điều kiện hoàn tiền thưởng khi nghỉ việc trước thời hạn cam kết, thỏa thuận này có hiệu lực bắt buộc.

Trong trường hợp này, người lao động phải trả lại khoản tiền đã nhận do vi phạm cam kết.