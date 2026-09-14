Nhận thức đúng tầm về sứ mệnh của đối ngoại nhân dân

Các đại biểu tham dự Đại hội - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; các Đại sứ, Đại biện lâm thời, đại diện các Đại sứ quán, Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2019-2026 khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong triển khai nhiệm vụ; chủ động nhận diện, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực.

Cụ thể, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động được đổi mới toàn diện. Công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam từng bước chuyển từ “giao lưu thuần túy” sang “kiến tạo nội dung chính trị”. Mạng lưới bạn bè quốc tế không chỉ được củng cố mà còn mở rộng đáng kể theo hướng đa dạng, đi vào chiều sâu, thực chất; qua đó góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước, đồng thời nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác phi chính phủ nước ngoài được triển khai bài bản, chuyên nghiệp, góp phần trực tiếp thực hiện các chương trình, dự án lớn của Bộ Chính trị, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời bảo đảm an ninh, chính trị và chủ quyền quốc gia.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã bền bỉ đạt được trong nhiệm kỳ qua - Ảnh: chinhphu/Nguyễn Hoàng

Công tác theo dõi tình hình, nghiên cứu, tham mưu có bước chuyển mạnh mẽ về chất. Chất lượng các báo cáo được nâng lên, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác thông tin đối ngoại và vận động người Việt Nam ở nước ngoài được đổi mới về hình thức, đa dạng hóa các kênh truyền thông, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.

Tổ chức bộ máy tại Cơ quan thường trực, các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với thực tiễn được chú trọng, góp phần xây dựng hệ thống hoạt động thống nhất, thông suốt, tạo sức lan tỏa tại các địa phương.

Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Đảng và Nhà nước vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, thách thức; có nhiều đổi mới, chuyển biến mang tính đột phá, hoạt động ngày càng thực chất và hiện đại hơn.

Từ tư duy giao lưu, hữu nghị là chủ yếu, hoạt động của Liên hiệp đã chuyển sang gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế tiếp tục được củng cố, mở rộng theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Ảnh: chinhphu/Nguyễn Hoàng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã bền bỉ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên không ngừng trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị; làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, sứ giả của hòa bình, mang thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, thủy chung, trách nhiệm đến với bạn bè năm châu.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động đối ngoại nhân dân

Về định hướng nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đúng tầm về sứ mệnh của đối ngoại nhân dân và vai trò nòng cốt của Liên hiệp.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên cần nhận thức rõ đối ngoại nhân dân có vai trò, sức mạnh hết sức quan trọng, được Đảng xác định là một trong những trụ cột cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước làm nên nền ngoại giao Việt Nam. Do đó, các cấp, các ngành cần quan tâm lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành “lá chắn mềm”, “vành đai hòa bình”, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Cùng với đó, cần đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể, góp phần làm giàu cho đất nước. Toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bên cạnh nhiệm vụ cốt lõi là “xây dựng nền tảng xã hội vững chắc, ổn định” cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước, phải chuyển mạnh sang mô hình đối ngoại nhân dân kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ làm thước đo giá trị; trở thành cầu nối thực chất giúp địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu kết nối với thế giới.

Mọi chương trình vận động nguồn lực quốc tế, viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển quốc gia, bám sát nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, hướng vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá nhằm mở rộng không gian đối ngoại, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ song phương và nâng cao vị thế đa phương. Tập trung rà soát, củng cố và “làm mới” hệ thống đối tác tại các địa bàn quan trọng; đề xuất sáng kiến, định hình chương trình nghị sự tại các diễn đàn nhân dân quốc tế lớn, vươn lên vai trò “dẫn dắt” ở các lĩnh vực phù hợp; chủ động kết nối với giới học giả, doanh nhân, viện nghiên cứu, đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng trẻ yêu mến Việt Nam ở nước bạn, bảo đảm tính kế thừa bền vững của mối quan hệ bè bạn quốc tế.

Đại hội tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 97 ủy viên - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, bảo đảm ba trụ cột vận hành như “ba chân kiềng” vững chắc; phát huy vai trò chuyên trách, tham mưu tích cực cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết, định hướng các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân trên cả nước.

Tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy làm đối ngoại nhân dân tinh gọn, hiệu quả, từng bước vươn lên tầm vóc của một tổ chức đối ngoại hiện đại, chuyên nghiệp. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần quyết liệt hoàn thiện mô hình tổ chức từ Trung ương đến địa phương; sớm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về đối tác, kiều bào, chuyên gia và vận hành 100% quy trình trên nền tảng số.

Đổi mới tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức hoạt động

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động chưa từng có tiền lệ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã kiên cường vượt qua khó khăn, thách thức.

Đồng chí Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyên Hoàng

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam không thụ động trước khó khăn mà chủ động chuyển trạng thái, đổi mới tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2026 không chỉ thể hiện qua các con số, sự kiện hữu nghị mà còn cho thấy bản lĩnh, quyết tâm và tinh thần tận tụy của đội ngũ cán bộ vì lợi ích quốc gia - dân tộc. Qua đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam từng bước trưởng thành, tạo nền tảng để đảm đương những nhiệm vụ lớn hơn trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phan Anh Sơn nhấn mạnh, để góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với phương châm “Chủ động thích ứng, đột phá sáng tạo, thiết thực hiệu quả”, hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, đổi mới tư duy theo hướng “hữu nghị, đoàn kết góp phần kiến tạo giá trị thực chất”; lấy hiệu quả, đóng góp cho lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 97 ủy viên. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 22 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên và Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đồng chí Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó nhấn mạnh mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam từ Trung ương đến địa phương vững mạnh toàn diện về tổ chức bộ máy; phát triển đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thành thạo ngoại ngữ, tinh thông nghiệp vụ và kỹ năng; phát triển mạng lưới đối tác quốc tế rộng lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác vận động phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại và nghiên cứu, tham mưu theo hướng chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm, kết quả cụ thể, đo đếm được; phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển của đất nước và địa phương. Khẳng định vững chắc, phát huy tối đa vai trò nòng cốt trong trụ cột đối ngoại nhân dân; chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”; phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Ba đột phá chiến lược được Đại hội xác định gồm: Đột phá về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đột phá trong công tác cán bộ, từ tuyển dụng, đào tạo đến sử dụng đội ngũ chuyên nghiệp, thành thạo ngoại ngữ.

Đột phá về ngoại giao số và quản trị dữ liệu thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu chung, ứng dụng AI trong phân tích, dự báo và thông tin đối ngoại.