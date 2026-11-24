Giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng

Theo Bộ Tư pháp, thông báo thi hành án dân sự là thủ tục quan trọng nhằm bảo đảm người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được tiếp cận thông tin, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Việc thông báo đúng đối tượng, đúng thời điểm, đúng trình tự, thủ tục có ý nghĩa bảo đảm tính hợp pháp của hoạt động thi hành án và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Luật Thi hành án dân sự số 106/2025 và Nghị định số 152/2026 mới đây của Chính phủ đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới phương thức thông báo thi hành án, chuyển từ cách thức chủ yếu dựa trên văn bản giấy sang thực hiện thông báo trên môi trường số.

Cán bộ thi hành án dân sự thực thi công vụ trong một vụ cưỡng chế thi hành án (Ảnh: Bộ Tư pháp).

Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 152, thông báo về thi hành án được thực hiện trên môi trường số, trừ các trường hợp quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Nghị định. Việc thông báo trên môi trường số được thực hiện thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Thông qua phương thức này, các thông báo thuộc phạm vi áp dụng có thể được gửi trực tiếp đến tài khoản định danh điện tử của người nhận, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý hay việc giao nhận văn bản giấy.

Tuy nhiên, thông báo trên môi trường số không thay thế hoàn toàn các phương thức thông báo khác.

Pháp luật vẫn quy định những trường hợp phải thực hiện thông báo trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, niêm yết công khai, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo cho người ở nước ngoài theo điều kiện, trình tự, thủ tục tương ứng.

Đối với quyết định thi hành án, theo điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 152, việc thông báo được thực hiện thông qua Văn phòng thi hành án dân sự, doanh nghiệp bưu chính, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc do cơ quan thi hành án dân sự giao trực tiếp cho người được thông báo, trừ các trường hợp quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Nghị định.

Trường hợp đương sự có yêu cầu, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện thông báo quyết định thi hành án trên môi trường số theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư liên tịch số 11/2026/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC. Trong quá trình tổ chức thi hành án, các thông báo tiếp theo được thực hiện thông qua ứng dụng VNeID, trừ trường hợp pháp luật quy định áp dụng phương thức thông báo khác.

Người dân tiếp nhận thông báo qua VNeID như thế nào?

Thông qua kết nối giữa Nền tảng số thi hành án dân sự và ứng dụng VNeID, người dân có thể tiếp nhận, xem và tải các văn bản thi hành án được gửi đến tài khoản định danh điện tử của mình.

Hiện nay, tiện ích này được triển khai đối với cá nhân là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đang hoạt động. Khi có thông báo về thi hành án dân sự.

Người dân có thể truy cập ứng dụng VNeID, vào mục "Thông báo", lựa chọn thông báo về thi hành án dân sự để xem nội dung và mở văn bản đính kèm. Văn bản có thể được xem trực tiếp hoặc tải về thiết bị để lưu giữ, tra cứu khi cần thiết.

Vào Giao diện VNeID: Chọn mục “Thông báo” ở thanh điều hướng sau đó có thể thấy Danh sách thông báo về việc thi hành án dân sự trên VneID, cuối cùng sẽ thấy Giao diện chi tiết văn bản, có chức năng xem tệp đính kèm (Ảnh: Bộ Tư pháp).

Theo khoản 3 Điều 15 Nghị định số 152/2026/NĐ-CP, đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm truy cập ứng dụng VNeID để nhận thông báo về thi hành án và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Do đó, ngay từ khi được thông báo quyết định thi hành án, người dân cần chủ động theo dõi các thông báo trên ứng dụng VNeID, đọc kỹ nội dung văn bản và lưu ý những thời hạn có liên quan để kịp thời thực hiện quyền, nghĩa vụ, tránh ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, việc nhận thông báo thi hành án dân sự qua VNeID sẽ được triển khai khi có hỗ trợ chức năng thông báo qua ứng dụng này.

Theo Bộ Tư pháp, việc triển khai thông báo thi hành án dân sự qua VNeID là bước chuyển quan trọng trong phương thức tổ chức thi hành án. Thông qua Nền tảng số thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án có thể gửi văn bản điện tử, theo dõi kết quả gửi, tra cứu thời điểm gửi và trạng thái xem văn bản của người nhận.

Số hóa quy trình thông báo góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm các thao tác nghiệp vụ thủ công, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành án dân sự.

Cùng với đó, cơ quan thi hành án dân sự cần chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu, nhất là thông tin định danh của người được thông báo; bảo đảm việc thông báo đúng đối tượng, đúng phương thức, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Chuyển đổi số trong thi hành án dân sự cũng phải gắn với bảo đảm khả năng tiếp cận thông tin và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Nghị định số 152 quy định việc áp dụng phương thức thông báo khác đối với trường hợp người được thông báo chứng minh không thể tiếp cận thông báo trên môi trường số.

Trong quá trình sử dụng VNeID, nếu gặp khó khăn trong việc tiếp nhận hoặc xem văn bản, người dân cần kịp thời phản ánh để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định.