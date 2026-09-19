Nhân thân bất hảo của đối tượng giang hồ cộm cán 'Đức Cộng' vừa bị bắt giữ

Đối tượng “Đức Cộng” tại cơ quan Công an. Ảnh: Trang TTĐT Bộ Công an

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Đức là đối tượng giang hồ lưu manh, côn đồ, cộm cán (có 8 tiền án và 1 tiền sự về các tội: Gây rối trật tự công cộng, Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích, Chống người thi hành công vụ). Đức cũng từng cầm đầu băng nhóm tội phạm “Đức Cộng” và bị lực lượng Công an đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ, khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Nguyễn Minh Đức thường xuyên sử dụng 2 tài khoản Facebook “Gà Rừng”, “Đức Cộng Nam Định” và 1 tài khoản Tiktok “Đức Cộng Nam Định” để đăng tải thông tin hoặc livestream trên mạng xã hội với nhiều nội dung tiêu cực về thời gian hoạt động vi phạm pháp luật của mình trước đây, hoặc phát ngôn gây sốc, tạo dựng hình ảnh “giang hồ mạng”, thu hút sự tò mò của cộng đồng mạng, nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi, câu like, câu view, tăng lượt tương tác để bán hàng và được tiền tương tác từ các tập đoàn quản lý Facebook, Tiktok…

Cả 3 trang mạng xã hội của “Đức Cộng” đã thu hút trên 115 nghìn lượt theo dõi. Hoạt động của Đức trên không gian mạng đã tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người xem, đặc biệt là giới trẻ, khiến họ tưởng rằng đó là đối tượng bản lĩnh, có “số má”, dẫn đến lối sống lệch chuẩn, coi thường đạo đức, pháp luật, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài hoạt động trên không gian mạng, đối tượng Nguyễn Minh Đức còn có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng ma túy trên địa bàn.

Cơ quan Công an thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng “Đức Cộng”. Ảnh: Trang TTĐT Bộ Công an

Tang vật vụ án. Ảnh: Trang TTĐT Bộ Công an

Ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ và tổ chức bắt giữ Nguyễn Minh Đức về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Khám xét nơi ở của Đức, Cơ quan Công an đã thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy và các vật chứng có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tập trung điều tra mở rộng và thu thập tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.