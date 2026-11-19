Chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng người tài

Bước vào giai đoạn phát triển với tầm vóc và yêu cầu quản trị mới, thành phố Bắc Ninh có lợi thế về hạ tầng giao thông, hệ thống khu công nghiệp và mạng lưới doanh nghiệp trong nước, nước ngoài, tạo nền tảng để địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lợi thế về vốn đầu tư, quy mô sản xuất khó duy trì lâu dài nếu thiếu đội ngũ nhân lực đủ năng lực tiếp nhận, làm chủ và sáng tạo công nghệ.

Sản xuất chíp bán dẫn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Micron Vina (Hàn Quốc), Khu công nghiệp Vân Trung.

Đặc thù của Bắc Ninh là sự đan xen giữa trung tâm công nghiệp quy mô lớn với không gian đô thị phát triển nhanh, có truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời. Vì vậy, nhu cầu về nhân tài không chỉ tập trung trong sản xuất công nghiệp mà còn trải rộng ở nghiên cứu và phát triển, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghiệp số, logistics, y tế, giáo dục và quản trị đô thị. Thành phố cần chuyên gia công nghệ, kỹ sư giỏi, doanh nhân sáng tạo và đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực điều hành đô thị hiện đại.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Micron Vina (Hàn Quốc) ở Khu công nghiệp Vân Trung (phường Nếnh) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công bảng vi mạch tích hợp phục vụ điện thoại di động và sản phẩm điện tử thông minh, tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động. Trong số đó, doanh nghiệp tuyển hàng trăm sinh viên tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố; phối hợp tổ chức các lớp học về quy trình sản xuất chất bán dẫn thuộc các ngành điện, điện tử, cơ điện tử. Kỹ sư của doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn sinh viên thực hành trên thiết bị thực tế.

Sau khi hoàn thành chương trình, người học được tuyển dụng với mức lương cam kết từ 10-15 triệu đồng/tháng. Mô hình này cho thấy doanh nghiệp không chỉ sử dụng lao động mà còn có thể tham gia phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực. Qua thực hành và làm việc, những cá nhân có khả năng tiếp thu nhanh, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề tốt và tiềm năng chuyên môn sâu có thể được nhận diện, tạo điều kiện phát triển thành kỹ sư, chuyên gia giỏi. Đây cũng là cách tạo nguồn nhân tài từ yêu cầu thực tế thay vì chỉ dựa vào các tiêu chí bằng cấp.

Truyền thống hiếu học của vùng đất Kinh Bắc, hệ thống trường học, cơ sở đào tạo nghề cùng sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn tạo nền tảng thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng tài năng. Những thành tích tại các kỳ thi quốc tế cho thấy tiềm năng trí tuệ của học sinh Bắc Ninh. Tại Olympic Vật lí quốc tế năm 2024, cả 5 học sinh Việt Nam tham dự đều giành huy chương, trong đó 2 Huy chương Vàng thuộc về 2 học sinh của Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang là Trương Phi Hùng và Thân Thế Công. Không chỉ ở môn Vật lí, nhà trường còn có nhiều học sinh đoạt thành tích cao tại các đấu trường quốc tế. Tiêu biểu như em Giáp Vũ Sơn Hà giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2024; các em Thân Đức Chính và Phùng Quang Hưng giành Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2026.

Đằng sau những thành tích ấy là sự tiếp nối đáng quý giữa các thế hệ. Cựu học sinh Trịnh Duy Hiếu từng giành nhiều huy chương Olympic Vật lí quốc tế và châu Á năm 2018, 2019, dù học tập tại Singapore song vẫn trở về trường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho học sinh các khóa sau, trong đó có em Trương Phi Hùng và em Thân Thế Công. Sau khi đạt thành tích cao, em Trương Phi Hùng cùng nhiều cựu học sinh khác cũng trở về hỗ trợ, truyền cảm hứng cho các thế hệ kế cận. Đáng chú ý, cả ba học sinh Trịnh Duy Hiếu, Thân Thế Công và Trương Phi Hùng đều được Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Đóa trực tiếp bồi dưỡng trong những năm học tập tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang.

Theo thầy Trần Duy Phương, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang, đào tạo nhân tài không chỉ dừng ở việc phát hiện những học sinh có năng lực đặc biệt để tập trung bồi dưỡng mà quan trọng hơn là xây dựng môi trường giúp các em phát triển lâu dài, phát huy sở trường và có cơ hội đóng góp cho cộng đồng. Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cựu học sinh tài năng, kể cả những em đang học tập ở nước ngoài, trở về hướng dẫn, trao đổi phương pháp học tập và kinh nghiệm ôn luyện.

Chia sẻ từ thầy hiệu trưởng cho thấy vai trò của nhà trường không dừng ở đào tạo những cá nhân xuất sắc mà còn ở khả năng kết nối, nuôi dưỡng và lan tỏa tri thức. Khi người đi trước trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ kế cận, quá trình bồi dưỡng tài năng được tiếp nối, tạo giá trị lâu dài vượt ra ngoài thành tích của từng cá nhân.

Hoàn thiện cơ chế, tạo môi trường để người tài cống hiến

Tại hội nghị quán triệt chương trình, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa Kết luận số 105-KL/TW, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh yêu cầu xác định đúng nhu cầu, lĩnh vực ưu tiên; chú trọng cơ chế sử dụng và điều kiện phát huy năng lực của người tài. Việc đánh giá nhân tài phải căn cứ vào phẩm chất, năng lực thực tế, sản phẩm cụ thể, uy tín nghề nghiệp và giá trị đóng góp. Mục tiêu phát triển nhân tài cần được đưa vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Đóa, giáo viên Vật lí Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang đã tham gia đào tạo nhiều học sinh đoạt giải quốc gia, khu vực và quốc tế.

Đây là yêu cầu quan trọng nhằm khắc phục tư duy thu hút nhân tài theo phong trào, chú trọng bằng cấp, danh hiệu nhưng chưa quan tâm đầy đủ đến hiệu quả sử dụng. Thành phố cũng xác định rõ lĩnh vực thiếu chuyên gia, vị trí cần nhân lực trình độ cao để có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng và thu hút phù hợp. Với các ngành công nghệ mũi nhọn như: Bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp số, thành phố coi trọng năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn. Trong quản trị đô thị, cần đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực quản lý hiện đại.

Một cơ sở quan trọng để thực hiện mục tiêu này là Nghị quyết số 11 ngày 26/6/2026 của HĐND thành phố Bắc Ninh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết xác định các nhóm đối tượng mà thành phố thu hút gồm: Giáo sư, phó giáo sư, người có bằng tiến sĩ; người tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành phục vụ phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp số, chuyển đổi số; nhân lực y tế trình độ cao; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, thủ khoa; chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt trên các lĩnh vực.

Hiệu quả chính sách không chỉ phụ thuộc vào mức hỗ trợ hay chế độ đãi ngộ mà còn ở khả năng cụ thể hóa thành vị trí việc làm, nhiệm vụ và môi trường phát triển thực chất. Người có tài năng cần được bố trí đúng sở trường, giao nhiệm vụ tương xứng, trao quyền chủ động và đánh giá bằng kết quả. Những sáng kiến có giá trị phải được khuyến khích, bảo vệ và tạo điều kiện ứng dụng; đóng góp thiết thực cần được ghi nhận công bằng. Thành phố cần phát huy đội ngũ trí thức, kỹ sư, doanh nhân, cán bộ và người lao động giỏi đang sinh sống, làm việc trên địa bàn; kết nối chuyên gia quê Bắc Ninh tại các trung tâm khoa học, công nghệ trong nước và nước ngoài để tham gia tư vấn, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Trong hệ thống chính trị, cần mạnh dạn giao nhiệm vụ khó, tạo điều kiện để cán bộ trẻ có triển vọng được thử thách, trưởng thành.