Nội dung quán triệt Kết luận số 105-KL/TW của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bao gồm ba phần chính: (1) Khái quát chung về công tác nhân tài thời gian qua và yêu cầu thực tiễn đặt ra; (2) Những vấn đề mới về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; (3) Tổ chức thực hiện.

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Kết luận số 105-KL/TW.

Khái quát một số điểm nổi bật của công tác nhân tài thời gian qua và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm phát hiện, thu hút, trọng dụng và phát huy nhân tài... qua nhiều chủ trương, định hướng được đề cập trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị như: Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW…

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược nhằm tạo đột phá trên các lĩnh vực then chốt. Mọi khát vọng phát triển đều phải được hiện thực hóa bằng con người, đòi hỏi đội ngũ nhân tài đủ sức hoạch định chính sách, làm chủ công nghệ và tổ chức thực hiện những công trình, dự án lớn của đất nước... Kết luận số 105-KL/TW khẳng định chủ trương, đường lối thống nhất của Đảng đối với công tác nhân tài, gắn phát hiện, thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài với các nhiệm vụ chiến lược, ngành, lĩnh vực mũi nhọn; qua đó phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến thành nguồn lực quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Kết luận số 105-KL/TW đã xác lập nhiều quan điểm, mục tiêu và định hướng cốt lõi, đồng thời nêu rõ 5 quan điểm chỉ đạo:

Thứ nhất, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, dẫn dắt phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược của đất nước. Đây là quan điểm cốt lõi, xuyên suốt, khẳng định vị trí của nhân tài trong phát triển quốc gia, phù hợp với xu hướng coi trọng nhân tài như một lợi thế cạnh tranh chiến lược trên thế giới.

Thứ hai, thu hút, trọng dụng nhân tài đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên các chương trình, dự án, trọng điểm quốc gia. Quan điểm này định hướng tập trung nguồn lực, tránh dàn trải, phù hợp với điều kiện và mô hình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Thứ ba, đổi mới căn bản tư duy, phương thức quản trị nhân tài, chuyển từ quản lý theo tổ chức, biên chế sang quản trị, phát triển nhân tài; lấy sản phẩm, kết quả và giá trị cống hiến làm thước đo. Đột phá bắt đầu từ nhiệm vụ để tìm đúng người, giao quyền và nguồn lực tương xứng, đánh giá bằng giá trị tạo ra cho đất nước.

Thứ tư, công tác nhân tài đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng; Nhà nước kiến tạo thể chế; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Thứ năm, xây dựng hệ sinh thái nhân tài quốc gia hiện đại, mở, hội nhập quốc tế, bảo đảm liên kết, lưu chuyển, chia sẻ nguồn lực giữa công và tư; trong nước và quốc tế. Đây là quan điểm quan trọng nhằm tháo gỡ tính cục bộ của công tác nhân tài thời gian qua, khẳng định nhân tài dù làm việc trong khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực của quốc gia và phải được tạo điều kiện tham gia những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở nơi có thể tạo ra giá trị cao nhất cho đất nước.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống quản trị nhân tài quốc gia hiện đại, thống nhất, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế. Hình thành đội ngũ nhân tài chất lượng cao, đủ mạnh, có cơ cấu hợp lý trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có khả năng dẫn dắt giải quyết các bài toán lớn. Xây dựng Việt Nam trở thành môi trường hấp dẫn, nơi nhân tài được tôn trọng, tin tưởng và phát huy tối đa năng lực, sức sáng tạo.

Đến năm 2030, hoàn thiện đồng bộ thể chế, cơ chế, chính sách về nhân tài; đến năm 2045, Việt Nam chủ động bảo đảm nguồn lực nhân tài; phấn đấu thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu.

Các đại biểu dự hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Thông tin về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết có 6 nhóm nhiệm vụ. Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị về công tác nhân tài. Hai là, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và tập trung nguồn lực thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Ba là, đổi mới phương thức phát hiện, lựa chọn, trọng dụng và đánh giá nhân tài theo nhiệm vụ và kết quả. Bốn là, chủ động tạo nguồn và phát triển nhân tài quốc gia, theo 4 nội dung chính: Xây dựng chương trình tạo nguồn theo từng nhóm, ngành, lĩnh vực; phát hiện sớm, tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ, theo dõi, hỗ trợ phát triển lâu dài; trao quyền tự chủ cao hơn cho đại học, viện nghiên cứu, gắn với trách nhiệm giải trình, chất lượng sản phẩm và liêm chính học thuật; thiết lập cơ chế “nhân tài dẫn dắt nhân tài”. Năm là, xây dựng văn hóa trọng dụng nhân tài, tạo lập môi trường và điều kiện để nhân tài phát huy năng lực, cống hiến và tạo giá trị. Sáu là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về nhân tài, nhất là những ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

“Trong dòng chảy không ngừng của thời đại, nhân tài luôn được xác định là nguồn lực chiến lược và là yếu tố then chốt quyết định sự thịnh vượng của một quốc gia. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài”, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.