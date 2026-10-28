Nhân tài đến Đà Nẵng làm việc có thể được hỗ trợ tới 800 triệu đồng mua nhà

Đối tượng áp dụng và các lĩnh vực trọng điểm ưu tiên thu hút nhân tài

Theo dự thảo chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng, TP.Đà Nẵng đề xuất triển khai ba chính sách hỗ trợ gồm hỗ trợ chi phí thuê nhà, hỗ trợ mua nhà ở và hỗ trợ chi phí lưu trú trong thời gian công tác.

Đối tượng được thụ hưởng là các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng mang quốc tịch Việt Nam (bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài) và người nước ngoài làm việc, cống hiến tại Đà Nẵng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Các lĩnh vực được thành phố ưu tiên thu hút nhân tài bao gồm công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chiến lược, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, trung tâm tài chính quốc tế, công nghệ tài chính, khu thương mại tự do, logistics hiện đại và y tế chuyên sâu.

Toàn bộ kinh phí thực hiện chính sách này dự kiến do ngân sách thành phố bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo đúng quy định.

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Chi tiết mức hỗ trợ chi phí thuê nhà, mua nhà ở và lưu trú ngắn hạn

Đối với chính sách thuê nhà ở, dự thảo đề xuất mức hỗ trợ tối đa 70% chi phí thuê nhà thực tế nhưng không vượt quá 15 triệu đồng/người/tháng, với thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm cho mỗi cá nhân.

Để được hưởng quyền lợi này, người đề nghị phải làm việc thường xuyên tại Đà Nẵng theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc có quyết định tuyển dụng, tiếp nhận.

Ngoài ra, tại thời điểm đề nghị hỗ trợ, cá nhân đó cùng vợ hoặc chồng không được đứng tên sở hữu nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở tại Đà Nẵng, đồng thời chưa từng hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở khác có cùng mục đích từ ngân sách nhà nước.

Về chính sách hỗ trợ mua nhà ở, thành phố đề xuất mức hỗ trợ tối đa 15% giá trị hợp đồng mua nhà (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) nhưng không quá 800 triệu đồng/người. Mỗi cá nhân chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ mua nhà ở một lần duy nhất từ ngân sách thành phố trong suốt quá trình công tác.

Đổi lại, người thụ hưởng phải cam kết làm việc, cống hiến liên tục tại Đà Nẵng tối thiểu 5 năm và không được chuyển nhượng nhà ở trong suốt thời gian thực hiện cam kết.

Riêng với chính sách hỗ trợ chi phí lưu trú, mức hỗ trợ được đề xuất tối đa 50% chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ trong thời gian công tác, nhưng không vượt quá 20 triệu đồng/người/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa không quá 1 năm cho một đợt công tác hoặc thực hiện nhiệm vụ.

Chính sách này áp dụng cho các đối tượng được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mời hoặc ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, tư vấn, nghiên cứu, giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật hay tham gia dự án có thời gian làm việc tại Đà Nẵng dưới 12 tháng.