Nhận sửa điều hòa miễn phí để huấn luyện AI

HUMXN trả chi phí sửa chữa cho hộ gia đình để đổi lại dữ liệu huấn luyện AI. Ảnh: Bloomberg.

HUMXN, công ty nghiên cứu AI tại Mỹ, vừa triển khai chương trình sửa chữa thiết bị gia đình miễn phí. Đổi lại, khách hàng phải cho phép nhân viên kỹ thuật ghi hình quá trình làm việc để phục vụ việc huấn luyện AI.

HUMXN bắt đầu triển khai chương trình tại 3 thành phố gồm Minneapolis, Chicago và Miami. Ngoài sửa điều hòa, công ty còn hỗ trợ hệ thống sưởi, đường ống nước, thiết bị điện, vệ sinh ống thông gió và thảm trải sàn.

Thay vì trực tiếp sửa chữa, công ty hợp tác với các đơn vị dịch vụ địa phương và thanh toán chi phí cho những công việc đủ điều kiện.

Trong quá trình làm việc, nhân viên kỹ thuật sẽ đeo thiết bị ghi hình để lưu lại các thao tác sửa chữa. HUMXN sau đó sử dụng những dữ liệu này để huấn luyện AI và robot.

Chẳng hạn, khi sửa một chiếc điều hòa không làm mát, người thợ cần kiểm tra thiết bị, tìm nguyên nhân và lựa chọn cách xử lý. Camera sẽ ghi lại các bước thực hiện từ góc nhìn của nhân viên kỹ thuật.

HUMXN muốn AI học cách con người giải quyết những vấn đề thực tế. Dữ liệu cho thấy cách người thợ sử dụng dụng cụ, ghi lại cách họ kiểm tra và xử lý các tình huống phát sinh.

Thomas Unise, nhà sáng lập HUMXN, cho rằng robot cần hiểu cách những người thợ lành nghề tương tác với thế giới thực. Những kiến thức này khó thu thập đầy đủ từ văn bản và hình ảnh trên Internet. Theo ông, hàng triệu lao động kỹ thuật thực hiện các công việc phức tạp mỗi ngày. Tuy nhiên, những công ty AI hiện thiếu dữ liệu về cách họ thao tác trong thực tế.

Việc ghi hình tại nhà khách hàng giúp HUMXN thu thập nhiều tình huống khác nhau. Chẳng hạn, một hệ thống điều hòa ở Miami có thể gặp vấn đề khác với thiết bị tại Minneapolis do sự khác biệt về khí hậu.

Những dữ liệu này có thể giúp robot nhận biết thiết bị, lựa chọn công cụ và xử lý các công việc sửa chữa trong tương lai.

Mô hình của HUMXN mang lại lợi ích cho các bên tham gia. Khách hàng tiết kiệm chi phí, nhân viên kỹ thuật vẫn nhận tiền công, còn doanh nghiệp có thêm dữ liệu để cung cấp cho các công ty phát triển AI.

Tuy nhiên, chương trình không áp dụng cho mọi yêu cầu sửa chữa. HUMXN chỉ hỗ trợ những khách hàng và công việc đáp ứng điều kiện của công ty tại 3 thành phố kể trên.

Hiện HUMXN chưa công bố số lượng công việc đã hoàn thành hay kết quả huấn luyện robot từ chương trình. Công ty dự định mở rộng dịch vụ sang những khu vực khác khi nhu cầu thu thập dữ liệu tăng lên.