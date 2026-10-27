Nhân sự hỗ trợ đại học: 40 giờ làm việc mỗi tuần

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 90/2026/TT-BGDĐT ngày 22/10/2026, quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học.

Thông tư áp dụng đối với ba nhóm nhân sự gồm trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy. Việc xác định cụ thể tiêu chuẩn, nhiệm vụ của từng nhóm nhằm tạo cơ sở để các trường đại học bố trí, sử dụng và phát triển đội ngũ phù hợp với vị trí việc làm.

Nhân sự hỗ trợ đại học làm việc 40 giờ mỗi tuần

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư là quy định chế độ làm việc 40 giờ mỗi tuần đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học.

Thay vì áp dụng một lịch làm việc cứng nhắc, các cơ sở giáo dục đại học được chủ động phân bổ thời gian phù hợp với yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đặc thù từng ngành đào tạo.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm quy định cụ thể việc bố trí thời gian làm việc trên cơ sở nhiệm vụ chuyên môn và điều kiện tổ chức thực tế.

Nhân sự hỗ trợ đại học thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu tại cơ sở giáo dục đại học. (Ảnh minh họa).

Đối với thời gian làm thêm, tổng số giờ không được vượt quá giới hạn theo pháp luật về lao động. Tiền lương làm thêm giờ phải được thanh toán theo quy định.

Chế độ nghỉ phép của nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học cũng thực hiện theo pháp luật hiện hành, đồng thời được bố trí phù hợp với kế hoạch hoạt động của cơ sở đào tạo.

Như vậy, quy định mới vừa xác lập thời gian làm việc thống nhất, vừa tạo điều kiện để các trường linh hoạt sử dụng nhân lực mà vẫn phải bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Yêu cầu năng lực AI, ngoại ngữ và quy định xếp lương

Bên cạnh chế độ làm việc, Thông tư 90/2026/TT-BGDĐT đặt ra yêu cầu về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn và nhiệm vụ đối với từng nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học.

Đáng chú ý, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và sử dụng ngoại ngữ được đưa vào tiêu chuẩn năng lực của cả ba nhóm: trợ giảng, nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy.

Việc bổ sung các yêu cầu này nhằm đáp ứng quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ, khai thác tri thức và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu.

Về quản lý nhân sự và tiền lương, Thông tư phân biệt cơ chế áp dụng đối với viên chức và người lao động, gắn việc bổ nhiệm, xếp lương với vị trí việc làm.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học tư thục, việc tuyển dụng, trả lương theo công việc, phụ cấp và các khoản bổ sung khác (nếu có) được thực hiện theo quy chế của từng cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Đáng chú ý, Thông tư có quy định chuyển tiếp nhằm bảo đảm quyền lợi đối với những người đã được tuyển dụng, bổ nhiệm trước khi quy định mới được áp dụng.

Cụ thể, người đã được bổ nhiệm chức danh trợ giảng trước ngày 1/1/2026 được bảo lưu các chế độ phụ cấp đang áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm rà soát, xếp lại bậc lương và chế độ phụ cấp phù hợp với vị trí việc làm theo quy định.

Đối với nhân sự đã được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng trước ngày Thông tư có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện mới, các cơ sở giáo dục đại học vẫn được tiếp tục bố trí làm việc.

Việc đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm được thực hiện theo quy định pháp luật và quy chế tổ chức, hoạt động của từng cơ sở.

Quy định chuyển tiếp này giúp các trường có thời gian rà soát, sắp xếp đội ngũ và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp, đồng thời hạn chế xáo trộn nhân sự trong quá trình triển khai các tiêu chuẩn mới.

Thông qua việc xác định rõ tiêu chuẩn năng lực, chế độ làm việc và nguyên tắc bổ nhiệm, xếp lương, Thông tư hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học.