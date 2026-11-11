Nhân sự công nghệ Mỹ đổ dồn về New York thay vì Thung lũng Silicon

Với gần 395.000 việc làm công nghệ, New York lần đầu vượt khu vực Vịnh San Francisco về quy mô nhân lực. Ảnh: Reuters.

Erin Sullivan mới chỉ một lần đặt chân đến New York trước khi quyết định chuyển tới thành phố này làm việc. Nhưng chuyến đi ngắn ngủi đã đủ khiến cô gái Oklahoma muốn bắt đầu cuộc sống mới tại đây.

“Cảm giác có thể tự do bước lên tàu điện ngầm và đi đến bất cứ đâu thật kỳ diệu đối với tôi. Tôi biết mình muốn quay lại và gắn bó với thành phố này”, Sullivan chia sẻ với CNBC.

Năm 2023, sau khi tốt nghiệp ngành khoa học máy tính tại Đại học Oklahoma, Sullivan nhận công việc kỹ sư phần mềm tại Bank of America. Ở tuổi 25, cô thuộc thế hệ nhân sự công nghệ đang tìm thấy cơ hội nghề nghiệp tại New York, thay vì nhất thiết phải đến Thung lũng Silicon như nhiều thế hệ kỹ sư trước.

Sự lựa chọn của Sullivan phản ánh một thay đổi lớn hơn trên thị trường lao động Mỹ: công nghệ không còn là sân chơi riêng của những tập đoàn phần mềm hay startup.

Cuộc đổi ngôi bất ngờ

Theo báo cáo công bố tháng 8 của CBRE, khu vực đô thị New York hiện có 394.300 lao động công nghệ, vượt mức 375.730 người của Vịnh San Francisco, nơi tập trung các tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Mỹ.

Đây là lần đầu New York dẫn đầu về quy mô nhân lực công nghệ trong 13 năm CBRE thực hiện khảo sát. Trong giai đoạn 2022-2025, lực lượng lao động công nghệ tại New York tăng hơn 30.000 người, trong khi San Francisco mất gần 24.000 nhân sự.

“Trên thị trường nhân lực công nghệ hiện nay, New York đang dẫn đầu”, Lauren Crowley Corrinet, Phó chủ tịch CBRE, nhận định.

Điều đáng chú ý là New York không vượt lên nhờ tập trung nhiều công ty công nghệ hơn Silicon Valley. Thành phố này đang hưởng lợi từ chính những ngành kinh tế từng làm nên tên tuổi của mình, đặc biệt là tài chính, ngân hàng và dịch vụ.

Nhiều nhân sự ngành công nghệ đã đổ về New York để tìm cơ hội việc làm mới cho mình. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo của Tech:NYC công bố tháng 11, chỉ 35% nhân sự công nghệ tại New York làm việc cho các công ty công nghệ và startup. Khoảng 64% còn lại làm việc tại những doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác.

Julie Samuels, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tech:NYC, cho rằng đây chính là lợi thế khác biệt của New York.

“Những ngành như tài chính và bất động sản đã hiện diện ở New York từ rất lâu. Nhưng ngày càng rõ ràng rằng công nghệ cũng đang trở thành động lực thúc đẩy hoạt động của các lĩnh vực này”, bà nhận xét.

Một ngân hàng ngày nay không chỉ cần chuyên gia tài chính mà còn phải tuyển kỹ sư phần mềm, nhà khoa học dữ liệu và chuyên gia an ninh mạng. Họ xây dựng hệ thống giao dịch điện tử, phát triển ứng dụng ngân hàng số, phát hiện gian lận và tự động hóa những quy trình từng cần nhiều nhân viên xử lý thủ công.

Nhu cầu tương tự xuất hiện trong ngành truyền thông, quảng cáo và bất động sản, nơi doanh nghiệp sử dụng dữ liệu để phân tích khách hàng, dự báo thị trường và cải thiện hoạt động kinh doanh.

Theo CBRE, lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và bất động sản Mỹ bổ sung hơn 90.000 việc làm công nghệ trong giai đoạn 2022-2025. Ngược lại, số lao động công nghệ trong các doanh nghiệp thuộc ngành công nghệ cao giảm hơn 21.000 người.

Sự đối lập này phần nào lý giải cuộc đổi ngôi giữa New York và San Francisco. Trong lúc nhiều công ty công nghệ truyền thống thu hẹp nhân sự, các doanh nghiệp tài chính và dịch vụ lại cần thêm người có kỹ năng công nghệ.

AI mở thêm cánh cửa nghề nghiệp

Làn sóng trí tuệ nhân tạo đang khiến xu hướng này diễn ra nhanh hơn. Những doanh nghiệp vốn không phát triển sản phẩm công nghệ cũng phải tìm kiếm nhân sự có khả năng ứng dụng AI vào công việc.

“Các ngành công nghiệp truyền thống đều đang tìm cách tích hợp AI vào hoạt động của mình”, bà Julie Samuels nói.

Đối với một ngân hàng, AI có thể hỗ trợ phân tích rủi ro tín dụng, phát hiện giao dịch bất thường hoặc xử lý yêu cầu khách hàng. Với doanh nghiệp truyền thông, công nghệ này được ứng dụng trong phân tích hành vi độc giả, quảng cáo và phân phối nội dung.

Điều đó mở rộng thị trường việc làm cho các kỹ sư. Họ không nhất thiết phải gia nhập một công ty công nghệ để làm công việc liên quan đến AI, dữ liệu hay phát triển phần mềm.

Không chỉ các startup hay tập đoàn công nghệ, ngân hàng, truyền thông và bất động sản tại New York cũng ráo riết săn nhân lực AI. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh nhu cầu của những ngành truyền thống, các doanh nghiệp AI hàng đầu cũng đang mở rộng hiện diện tại New York.

OpenAI đã thuê khoảng 8.361 m2 văn phòng ở khu vực hạ Manhattan. Anthropic cũng công bố kế hoạch tăng gấp đôi quy mô nhân sự tại thành phố, lên 1.000 người trong năm 2026.

Sự xuất hiện của những doanh nghiệp này tạo thêm lựa chọn cho lao động công nghệ, bên cạnh các nhà tuyển dụng lâu đời như Bank of America hay JPMorgan Chase. Một kỹ sư có thể phát triển sự nghiệp trong ngành tài chính, rồi chuyển sang startup AI hoặc doanh nghiệp truyền thông mà không nhất thiết phải rời thành phố.

Dù vậy, việc New York vượt San Francisco về số lao động không có nghĩa Thung lũng Silicon đã đánh mất vị thế trung tâm đổi mới công nghệ.

Vịnh San Francisco vẫn tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, các phòng nghiên cứu AI và nguồn vốn đầu tư mạo hiểm. Theo CBRE, khu vực này tiếp tục đứng đầu Bắc Mỹ về sức hấp dẫn tổng thể của thị trường nhân lực công nghệ.

Hai trung tâm vì thế đang thể hiện những lợi thế khác nhau: Silicon Valley nổi bật trong phát triển công nghệ mới, còn New York có thế mạnh ứng dụng công nghệ vào nhiều ngành kinh tế.

Sức hút của thành phố không ngủ

Với những người trẻ như Sullivan, cơ hội nghề nghiệp chỉ là một phần lý do lựa chọn New York. Thành phố còn hấp dẫn bởi nhịp sống sôi động, hệ thống giao thông công cộng và những trải nghiệm khó tìm thấy ở nơi khác.

“Mọi thứ đều hiện diện ở đây. Đây là một thành phố vô cùng phong phú, sôi động và mang đến nhiều trải nghiệm cho những người sinh sống”, bà Corrinet nhận xét.

Song sức hút ấy đi kèm chi phí đắt đỏ. Giá thuê nhà, sinh hoạt và các dịch vụ tại New York tạo áp lực ngay cả với những kỹ sư mới tốt nghiệp có mức lương trên 100.000 USD mỗi năm.

Theo bà Samuels, sự gia tăng của nhóm lao động công nghệ thu nhập cao cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng chi trả của người dân, đặc biệt tại những khu vực vốn đã có giá nhà đắt đỏ.

Bà cho rằng thách thức là bảo đảm sự phát triển của ngành công nghệ mang lại lợi ích cho cộng đồng rộng lớn, thay vì chỉ những người trực tiếp làm việc trong lĩnh vực này.