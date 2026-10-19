Nhan sắc xinh đẹp tự nhiên của các thí sinh Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026

Từ ngày 11/10, Top 25 bắt đầu vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Mở đầu chặng hành trình là thử thách ghi hình truyền hình thực tế, chọn đại diện các danh hiệu đại sứ cuộc thi.

Vũ Hồng Hạnh vẫn bất ngờ khi nhớ lại khoảnh khắc được công bố là Thí sinh được yêu thích nhất, đồng thời là người đầu tiên được gọi tên vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô biết ơn tình cảm và sự ủng hộ của khán giả.

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Vũ Thị Khánh Vi chia sẻ, cô sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc cho hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong phần thi tài năng, Khánh Vi thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt khi xử lý tình huống giả định về khủng hoảng truyền thông.

Nguyễn Yến Trang hào hứng với mọi thử thách của chương trình. Theo học chuyên ngành Sư phạm Tiểu học, Yến Trang cho biết cô có nhiều fan nhí, lượt theo dõi tăng lên đáng kể sau đêm Chung khảo.

Bùi Mai Linh đến từ Hải Phòng, tự tin bước vào Chung kết, cô hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, sở hữu chứng chỉ IELTS 6.5.

Phạm Vân Hà cũng đến từ Hải Phòng, cô là thí sinh 18 tuổi duy nhất ở vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Thí sinh thứ 3 đến từ Hải Phòng lọt vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là Hoàng Thị Hà Phương. Hà Phương luôn thể hiện sự bản lĩnh, tự tin của nữ sinh đã tốt nghiệp ngành Tài chính tiên tiến, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602) và Lê Phương Nghi (SBD 031) là hai hoa khôi góp mặt tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Bùi Minh Phương (SBD 082) và Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818) là hai cô gái có trình độ ngoại ngữ ấn tượng lọt vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Minh Phương sở hữu IELTS 8.0, đạt điểm A*A*A* chương trình Cambridge A Level và là thí sinh có điểm môn Tâm lí học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam năm 2022. Trong khi Khánh Linh có khả năng sử dụng thành thạo 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha.