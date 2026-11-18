“Nàng Dae Jang Geum” gây chú ý với nhan sắc tuổi 55

Tối 14/11, nữ diễn viên Lee Young Ae xuất hiện tại lễ trao giải Melon Music Awards (MMA) 2026 tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên minh tinh tham dự sự kiện âm nhạc K-pop này, đồng thời đảm nhận vai trò trao hai giải thưởng quan trọng là Album của năm và Nghệ sĩ của năm.

Trên thảm đỏ, Lee Young Ae lựa chọn chiếc đầm quây dài màu xanh lá, kết hợp kiểu tóc búi gọn và lối trang điểm nhẹ nhàng. Thiết kế thanh lịch giúp nữ diễn viên khoe bờ vai thon, làn da sáng cùng phong thái sang trọng. Những hình ảnh và đoạn video quay cận mặt tại sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ở tuổi 55, nữ diễn viên vẫn giữ được những đường nét gương mặt đặc trưng, làn da trông căng mịn và thần thái dịu dàng. Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung của cô, đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên khi so sánh hình ảnh hiện tại với thời Lee Young Ae nổi tiếng qua bộ phim Nàng Dae Jang Geum hơn hai thập kỷ trước.

Lee Young Ae sinh năm 1971, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu quảng cáo trước khi chuyển sang diễn xuất vào đầu thập niên 1990. Tên tuổi của nữ diễn viên gắn liền với các tác phẩm như Nàng Dae Jang Geum (2003), Sympathy for Lady Vengeance (2005), Inspector Koo (2021) và Maestra: Strings of Truth (2023).

Nhờ vẻ đẹp thanh tú, làn da trắng sáng và phong thái nhẹ nhàng, Lee Young Ae được công chúng biết đến với biệt danh “người đẹp oxy”. Dù đã bước sang tuổi ngũ tuần, cô vẫn thường xuyên nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

5 thói quen giúp Lee Young Ae duy trì vẻ ngoài trẻ trung

Theo TVBS và những chia sẻ trước đây của Lee Young Ae, bí quyết chăm sóc bản thân của cô không nằm ở các quy trình làm đẹp phức tạp mà chủ yếu đến từ việc duy trì lối sống cân bằng, chú trọng cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Chạy bộ và giữ tinh thần thoải mái: Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí ARENA HOMME+, Lee Young Ae từng đề cập đến tầm quan trọng của việc vận động, ăn uống lành mạnh và kiểm soát căng thẳng. Chạy bộ là một trong những môn thể thao cô yêu thích. Nữ diễn viên thường lựa chọn khu vực núi Namsan gần nơi sinh sống để rèn luyện thể lực. Việc vận động đều đặn không chỉ giúp duy trì vóc dáng mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giấc ngủ và tinh thần.

Uống nước ấm sau khi thức dậy: Lee Young Ae duy trì thói quen bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước ấm. Đây là cách đơn giản để bổ sung nước sau một đêm ngủ dài. Tuy nhiên, nước ấm không có tác dụng chống lão hóa đặc biệt so với nước ở nhiệt độ thông thường; điều quan trọng vẫn là uống đủ nước theo nhu cầu của cơ thể.

Ăn nhiều rau củ nhưng không kiêng khem quá mức: Bữa sáng của nữ diễn viên thường có cà chua, bắp cải, cà rốt và súp lơ xanh, kết hợp với một chút dầu ô liu và giấm balsamic. Những thực phẩm này cung cấp chất xơ, vitamin và các hợp chất thực vật có lợi. Dù chú trọng chế độ ăn lành mạnh, Lee Young Ae không loại bỏ hoàn toàn món ăn yêu thích. Cô từng tiết lộ bản thân và các con đều thích thịt heo chiên xù, vì vậy nữ diễn viên lựa chọn cân bằng thực đơn thay vì ăn kiêng quá khắt khe.

Chú trọng dưỡng ẩm cho làn da: Lee Young Ae quan tâm đến việc giữ ẩm từ bên trong lẫn bên ngoài. Ngoài uống nước, cô thường mang theo xịt dưỡng ẩm và son dưỡng môi để sử dụng khi cần. Thói quen này giúp hạn chế tình trạng da và môi khô, đặc biệt khi phải làm việc trong môi trường điều hòa hoặc thời tiết hanh khô. Với làn da ở tuổi trung niên, việc duy trì độ ẩm phù hợp cũng góp phần giúp bề mặt da trông mềm mại và mịn màng hơn.

Massage mặt bằng con lăn: Trước khi trang điểm hoặc tham gia các buổi chụp hình, nữ diễn viên thường sử dụng dụng cụ massage dạng con lăn. Cô bắt đầu từ vùng sau tai, nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ và xương đòn, sau đó massage dọc đường viền hàm theo hướng nâng lên. Phương pháp này có thể giúp thư giãn và giảm cảm giác sưng phù tạm thời, song chưa có đủ bằng chứng cho thấy massage bằng con lăn có thể xóa nếp nhăn hoặc làm săn chắc da lâu dài.

Ở tuổi 55, Lee Young Ae vẫn duy trì hình ảnh thanh lịch, chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Những thói quen cô chia sẻ cho thấy việc chăm sóc sắc đẹp không nhất thiết phải gắn với các phương pháp cầu kỳ, mà có thể bắt đầu từ vận động thường xuyên, ăn uống cân bằng và chăm sóc làn da phù hợp.

Lee Young Ae khoe nhan sắc trẻ trung, thanh lịch trong video đăng trên trang cá nhân. Nguồn: Instagram @leeyoungae0824.