Ở tuổi 50, Thư Kỳ vẫn thoải mái để lộ nếp nhăn khi cười, những đường hằn tự nhiên trên gương mặt hay cả tóc bạc trong ảnh đời thường. Thế nhưng, chính sự tự nhiên ấy lại càng làm nổi bật nét quyến rũ rất riêng của minh tinh đình đám: nụ cười rạng rỡ, đường nét phóng khoáng và khí chất minh tinh không thể trộn lẫn. Mới đây, khoảnh khắc Thư Kỳ bật khóc tại Lễ trao giải Kim Mã cũng khiến cộng đồng mạng khó mà rời mắt.

Đáng chú ý, dù được ghi lại bằng ống kính zoom cận ở khoảng cách khá gần, làn da của Thư Kỳ vẫn trông sáng và mịn màng. Lớp nền mỏng nhẹ không che phủ hoàn toàn kết cấu da, nhưng tổng thể vẫn có độ bóng khỏe, sắc da đều và tươi tắn. Ngay cả khi biểu cảm thay đổi liên tục vì xúc động, làn da vẫn giữ được vẻ rạng rỡ. Đây cũng là một trong những điểm cộng giúp nữ diễn viên duy trì diện mạo trẻ trung hơn tuổi, vẻ đẹp ngày càng đằm thắm, mặn mà và có chiều sâu.

Trạng thái làn da của Thư Kỳ vẫn trẻ hơn nhiều so với độ tuổi 50. Ảnh: Weibo.

Netizen mê đắm trước vẻ đẹp của Thư Kỳ, thậm chí nhận xét gương mặt nữ minh tinh "nhăn hết cỡ" vẫn đẹp. Ảnh: Weibo.

Thực tế, Thư Kỳ chưa bao giờ quá e dè trước những dấu hiệu tuổi tác. Cô từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh mặt mộc trên mạng xã hội, không ngại để lộ làn da có tàn nhang, những sợi tóc bạc hay các nếp nhăn xuất hiện khi biểu cảm.

Năm 2023, những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của nữ diễn viên tại Liên hoan phim Thượng Hải từng được lan truyền rộng rãi. Trong ảnh, các nếp chân chim và rãnh cười hiện khá rõ, nhưng thay vì soi xét ngoại hình, nhiều khán giả lại dành lời khen cho vẻ đẹp tự nhiên, thanh lịch của cô.

Thư Kỳ không ngại công khai ảnh mặt mộc ở tuổi 50. Ảnh: Weibo.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5/2026, Thư Kỳ thẳng thắn nói về việc nhận ra nếp nhăn khi cười và thể lực không còn như trước. Cô cho rằng đó là quá trình tất yếu của thời gian, không phải lý do để bản thân ngừng tận hưởng cuộc sống. Nữ diễn viên cũng chia sẻ quan điểm nên chăm sóc bản thân tốt thay vì để nỗi lo ngoại hình chi phối mỗi ngày. Với cô, tuổi tác là một trải nghiệm, mỗi giai đoạn đều có điều mới mẻ để đón nhận chứ không phải thứ cần tìm mọi cách phủ nhận.

Đặc biệt, Thư Kỳ từng khiến công chúng thích thú khi đăng tải hình ảnh sợi tóc bạc đầu tiên của mình từ nhiều năm trước. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, cô nhớ lại khoảnh khắc ấy với thái độ khá hài hước, cho rằng có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều nên mới xuất hiện tóc bạc. Mỹ nhân hàng đầu Cbiz cũng không xem đây là điều đáng xấu hổ hay cần che giấu. Quan điểm ấy càng khiến hình ảnh của nữ diễn viên trở nên gần gũi, bởi ngay cả một ngôi sao hàng đầu cũng trải qua những thay đổi rất bình thường của cơ thể.

Với Thư Kỳ, tuổi tác dường như không phải điều cần che giấu. Những thay đổi trên gương mặt, mái tóc được cô xem như một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành.

Nữ diễn viên từng thoải mái chia sẻ hình ảnh tóc bạc, đối diện với tuổi tác. Ảnh: Weibo.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thư Kỳ vẫn giữ được vị thế của một trong những mỹ nhân có sức hút đặc biệt của màn ảnh Hoa ngữ. Vẻ đẹp ấy không chỉ nằm ở đường nét gương mặt hay làn da, mà còn đến từ sự tự tin khi xuất hiện đúng với con người mình. Cô có thể lộng lẫy trên thảm đỏ, quyến rũ trong những bộ ảnh thời trang, nhưng cũng chẳng ngại đăng một tấm hình mặt mộc hay để lộ dấu tích của thời gian.

Thư Kỳ sinh năm 1976. Các tác phẩm: Sắc tình nam nữ, Phong Vân: Hùng bá thiên hạ, Gác kiếm, Người vận chuyển, Thời khắc đẹp nhất, Vợ tôi là gangster, Thương thành, Phi thành vật nhiễu, Nhiếp Ẩn Nương… đưa Thư Kỳ trở thành minh tinh hàng đầu Hoa ngữ và nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Năm ngoái, cô còn thử sức với vai trò đạo diễn. Về đời tư, Thư Kỳ kết hôn với tài tử Phùng Đức Luân vào năm 2016. Cặp đôi độc lập về kinh tế, nữ diễn viên biết ơn chồng vì luôn bao dung, đồng hành cùng mình. Họ được ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân bình yên, hạnh phúc dù chưa có con sau nhiều năm mong ngóng.