Ngày 13/11, Lee Hyori đăng tải loạt ảnh mới trên trang Instagram cá nhân, kèm lời chào ngắn gọn. Khác với hình ảnh được trang điểm cầu kỳ trên sân khấu, nữ ca sĩ thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, gần như không sử dụng mỹ phẩm hay bộ lọc chỉnh sửa ảnh.

Trong một số bức hình chụp cận mặt, Lee Hyori để lộ những nếp nhăn trên trán, vùng da quanh mắt và các dấu hiệu lão hóa tự nhiên. Tuy nhiên, người đẹp vẫn gây ấn tượng bởi thần thái tự tin, vẻ ngoài gần gũi cùng biểu cảm thoải mái trước ống kính.

Bên cạnh ảnh mặt mộc, nữ ca sĩ cũng chia sẻ hình ảnh được trang điểm chỉn chu với đường kẻ mắt sắc nét, mái tóc dài và trang phục thanh lịch. Sự đối lập giữa hai phong cách cho thấy khả năng biến hóa của Lee Hyori, từ hình ảnh một ngôi sao quyến rũ đến người phụ nữ giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ dành lời khen cho vẻ đẹp tự nhiên của giọng ca 10 Minutes. Không ít bình luận bày tỏ sự yêu thích khi cô không cố che giấu nếp nhăn hay những thay đổi trên gương mặt theo thời gian.

Ở tuổi U50, Lee Hyori vẫn giữ được sức hút riêng nhờ sự tự tin và phong cách sống không quá đặt nặng việc duy trì vẻ ngoài hoàn hảo.

Trong những năm gần đây, Lee Hyori cũng thay đổi thói quen trang điểm. Cô hạn chế kiểu đánh mắt khói đậm từng gắn liền với hình ảnh thời đỉnh cao sự nghiệp, bởi cho rằng cách trang điểm này dễ làm nổi bật nếp nhăn quanh mắt. Thay vào đó, nữ ca sĩ chuộng phong cách nhẹ nhàng, tự nhiên hơn.

Lee Hyori sinh năm 1979, ra mắt làng giải trí năm 1998 với vai trò thành viên nhóm nhạc Fin.K.L. Sau khi phát triển sự nghiệp solo, cô nhanh chóng trở thành một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc với các bản hit như 10 Minutes, U-Go-Girl và Hey Mr. Big. Nhờ phong cách biểu diễn cuốn hút cùng hình ảnh gợi cảm, cô được khán giả ưu ái gọi là “nữ hoàng sexy” của Kpop.

Năm 2013, Lee Hyori kết hôn với nhạc sĩ Lee Sang Soon. Cặp đôi từng có thời gian dài sinh sống tại đảo Jeju trước khi chuyển về Seoul vào năm 2024. Hiện nữ ca sĩ vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và dành thời gian cho yoga, lối sống lành mạnh.

Sau gần 30 năm hoạt động trong làng giải trí, Lee Hyori không còn chạy theo hình ảnh gợi cảm như thời trẻ. Thay vào đó, cô lựa chọn sự thoải mái, tự tin với ngoại hình hiện tại và không ngại chia sẻ những thay đổi tự nhiên của cơ thể theo tuổi tác.

Lee Hyori khoe vẻ ngoài trẻ trung, tự nhiên ở tuổi 47 trong trang phục đời thường giản dị. Nguồn: Instagram @lee_hyolee

Ảnh: Instagram/ lee_hyolee