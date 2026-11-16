Nhan sắc tuổi 40 của nữ MC vừa chia tay VTV sau 2 thập kỷ, cuộc sống kín tiếng nhưng đầy thú vị

Diệp Chi là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả qua các chương trình như "Rung chuông vàng", "Đường lên đỉnh Olympia" và "Điều ước thứ 7". Sau khi chuyển sang công việc đạo diễn, cô tiếp tục tham gia sản xuất nhiều chương trình truyền hình và sự kiện nghệ thuật quy mô lớn.

Trái với hình ảnh chuyên nghiệp, bản lĩnh trên sóng truyền hình, ngoài đời Diệp Chi có cuộc sống khá kín tiếng. Cô ít chia sẻ chuyện tình cảm nhưng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên con gái An Nhiên, tên thân mật là Sumo.

Làm bạn với con gái, cùng nhau khám phá nhiều vùng đất

Một trong những điều khiến nhiều người yêu mến Diệp Chi là cách cô đồng hành cùng con gái. Thay vì áp đặt những quy tắc cứng nhắc, nữ MC lựa chọn lắng nghe, trò chuyện và tạo điều kiện để con bày tỏ suy nghĩ.

Diệp Chi từng chia sẻ quan điểm rằng muốn con lắng nghe mình, trước hết cha mẹ cần xây dựng được sự tin tưởng và gắn kết. Cô cũng sẵn sàng để con góp ý khi nhận thấy mẹ có điều chưa phù hợp.

Hai mẹ con có chung sở thích du lịch, thường dành thời gian khám phá những địa điểm mới. Trước mỗi chuyến đi, Diệp Chi và Sumo thống nhất tạm gác công việc, bài vở để tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.

Không chỉ cùng mẹ trải nghiệm, Sumo còn được khuyến khích tham gia chuẩn bị lịch trình. Theo nữ MC, con gái ngày càng chủ động trong việc tìm kiếm địa điểm tham quan, tra cứu lịch tàu, giờ bay và lựa chọn những nơi muốn khám phá.

Trong chuyến du lịch Italy gần đây, Diệp Chi tiết lộ cô thường dành 2–3 ngày để chuẩn bị lịch trình cho một chuyến đi kéo dài từ hai tuần trở lên. Những năm gần đây, Sumo cũng tích cực tham gia công việc này, tìm kiếm thông tin từ các trang du lịch và đề xuất nhiều địa điểm thú vị.

Qua những chuyến đi, Diệp Chi mong con gái có thêm trải nghiệm thực tế, rèn luyện tính tự lập và khả năng chủ động giải quyết vấn đề.

Nhan sắc trẻ trung, thích nấu ăn và chăm chút tổ ấm

Bên cạnh những hình ảnh du lịch, Diệp Chi còn gây thiện cảm bởi phong cách thời trang thanh lịch, trẻ trung. Ở tuổi 40, nữ MC thường lựa chọn trang phục đơn giản, dễ ứng dụng như quần jeans, áo sơ mi, áo khoác hoặc những chiếc váy nữ tính.

Cô không quá đặt nặng việc sử dụng trang phục, phụ kiện hàng hiệu mà chú trọng sự phù hợp, thoải mái và khả năng kết hợp trong nhiều hoàn cảnh. Đáng chú ý, con gái Sumo cũng góp phần giúp mẹ lựa chọn, định hình phong cách thời trang.

Một sở thích khác của Diệp Chi là nấu nướng. Trên trang cá nhân, nữ MC thường chia sẻ hình ảnh những bữa cơm gia đình được chuẩn bị chỉn chu, từ món xôi, thịt kho đến bún tôm và nhiều món ăn quen thuộc.

Diệp Chi từng cho biết cô khá kỹ tính trong việc sắp xếp căn bếp, lựa chọn vật dụng và giữ gìn không gian nấu nướng. Với cô, việc vào bếp không đơn thuần là chuẩn bị bữa ăn mà còn là cách chăm sóc, thể hiện tình cảm với những người thân yêu.

Nữ MC cũng kể rằng con gái thường nhắn tin hỏi mẹ về món ăn yêu thích trên đường đi học về. Những lời nhắn giản dị ấy khiến cô thêm háo hức trở về nhà, chuẩn bị bữa tối để cả gia đình quây quần.

Ngoài công việc truyền hình, Diệp Chi còn chia sẻ, giới thiệu một số sản phẩm gia dụng và thời trang trên mạng xã hội. Hình ảnh gần gũi, phong cách sống hiện đại giúp cô tiếp tục nhận được sự quan tâm của người theo dõi.

Khoảnh khắc Diệp Chi hát karaoke tại nhà trong một video được chia sẻ trên trang Facebook cá nhân trước đây. Nguồn: Facebook Nguyen Diep Chi.

Ảnh: FBNV