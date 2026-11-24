Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng, nhanh chóng nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Khác với phong cách kín đáo, thanh lịch thường thấy, lần này nàng hậu lựa chọn thiết kế váy hai dây màu trắng, khéo léo khoe vẻ đẹp quyến rũ.

Chiếc váy có phom dáng rộng, chất liệu mềm mại, phần lưng khoét sâu kết hợp chi tiết nơ buộc phía sau. Thiết kế giúp Đỗ Mỹ Linh khoe lưng trần, đồng thời mang đến vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng nhưng không kém phần gợi cảm.

Người đẹp sinh năm 1996 để tóc dài buông tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng và tạo dáng với biểu cảm dịu dàng. Không cần trang phục cầu kỳ hay những khoảng cắt xẻ táo bạo, cô vẫn thu hút ánh nhìn nhờ thần thái tự tin cùng vẻ đẹp đằm thắm.

Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi khoe lưng trần, nhan sắc tuổi 30 nhận nhiều lời khen

Đáng chú ý, đây là một trong những lần hiếm hoi Đỗ Mỹ Linh chia sẻ hình ảnh diện trang phục khoe lưng trần. Vốn gắn liền với phong cách thanh lịch, kín đáo, sự thay đổi trong cách lựa chọn trang phục của nàng hậu nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Trong loạt ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2016 gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn, làn da trắng sáng cùng vẻ ngoài rạng rỡ. Thiết kế váy hai dây giúp cô tôn lên bờ vai thanh mảnh và tấm lưng trần, tạo điểm nhấn quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét nhẹ nhàng vốn có.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh. Không ít người nhận xét nàng hậu ngày càng nhuận sắc, phong cách thời trang cũng có sự thay đổi theo hướng trưởng thành, nữ tính hơn.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh không còn xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện giải trí như trước. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các chuyến du lịch và hoạt động bên người thân.

Dù ít hoạt động trong showbiz, mỗi lần xuất hiện, bà xã doanh nhân Đỗ Vinh Quang vẫn nhận được sự quan tâm nhờ nhan sắc và phong cách thời trang. Từ những bộ trang phục thanh lịch, kín đáo đến thiết kế váy hai dây gợi cảm lần này, nàng hậu cho thấy sự linh hoạt trong cách lựa chọn trang phục.

Cuộc sống của Hoa hậu Việt Nam 2016 sau 10 năm đăng quang

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 khi vừa tròn 20 tuổi. Một năm sau, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017, lọt Top 40 chung cuộc và giành giải Hoa hậu Nhân ái với dự án Cõng điện lên bản.

Năm 2022, người đẹp kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Sau khi lập gia đình, cô dần hạn chế hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc tổ ấm, đồng thời vẫn xuất hiện tại một số sự kiện phù hợp và đồng hành cùng chồng trong các hoạt động.

Năm 2023, Đỗ Mỹ Linh đón con gái đầu lòng. Từ khi trở thành mẹ, nàng hậu có nhiều thay đổi trong cuộc sống, dành sự quan tâm và thời gian chăm sóc gia đình.

Nhìn lại hành trình 10 năm kể từ khi đăng quang, Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ về những thay đổi trong suy nghĩ và cách sống. Từ cô gái 20 tuổi còn bỡ ngỡ khi nhận vương miện, cô hiện đã bước sang tuổi 30, có gia đình và những trách nhiệm mới.

Nàng hậu từng tâm sự rằng việc làm mẹ khiến cô không còn tự do, thoải mái như thời độc thân. Ngay cả khi muốn dành thời gian riêng hoặc đi du lịch cùng chồng, cô vẫn luôn nghĩ đến con, lo lắng chuyện ăn uống, học hành và sinh hoạt của con ở nhà.

Theo Đỗ Mỹ Linh, từ khi trở thành mẹ, cô học cách sống có trách nhiệm hơn, quan tâm nhiều hơn đến gia đình và cân nhắc kỹ lưỡng trong những quyết định cá nhân.

Sau một thập kỷ đăng quang, Đỗ Mỹ Linh lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dành nhiều thời gian cho tổ ấm. Dù không còn xuất hiện dày đặc trước công chúng, những hình ảnh mới của nàng hậu vẫn nhận được sự chú ý, đặc biệt là nhan sắc và phong cách thời trang ngày càng trưởng thành ở tuổi 30.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc rạng rỡ, thanh lịch trong thiết kế váy cúp ngực khi tham dự Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 - Nguồn: Facebook Đỗ Mỹ Linh.