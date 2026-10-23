Nhan sắc tuổi 19 như búp bê Nga của em gái thủ môn Đặng Văn Lâm

Em gái Đặng Văn Lâm khoe vòng eo thon gọn ở tuổi 19

Mới đây, Đặng Thanh Giang chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, cô diện áo hai dây dáng ngắn màu đen kết hợp quần jeans cạp thấp, khoe vòng eo thon gọn và vóc dáng cân đối.

Lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài buông tự nhiên cùng phong cách thời trang trẻ trung giúp Thanh Giang làm nổi bật nét đẹp lai Việt - Nga. Ở tuổi 19, cô ngày càng tự tin với những trang phục tôn dáng, mang hơi hướng hiện đại và cá tính.

Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, em gái thủ môn Đặng Văn Lâm còn gây ấn tượng với chiều cao gần 1,8 m cùng đôi chân dài. Lợi thế ngoại hình giúp cô dễ dàng thử nghiệm nhiều phong cách thời trang, từ năng động, khỏe khoắn đến nữ tính, quyến rũ.

Những hình ảnh mới của Thanh Giang tiếp tục thu hút sự chú ý của người theo dõi, đặc biệt khi cô ngày càng định hình rõ phong cách cá nhân.

Nhan sắc lai Việt - Nga, từng thử sức trên sàn diễn thời trang

Đặng Thanh Giang sinh năm 2007 tại Nga, là em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm. Mang hai dòng máu Việt - Nga, cô sở hữu những đường nét gương mặt nổi bật và chiều cao đáng chú ý.

Sau thời gian sinh sống ở nước ngoài, Thanh Giang cùng gia đình chuyển về Việt Nam. Hiện cô là sinh viên tại TP.HCM, đồng thời dành thời gian khám phá sở thích cá nhân và thử sức với lĩnh vực người mẫu.

Tháng 8/2026, Thanh Giang từng xuất hiện trên sàn diễn thời trang trong chương trình của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Với chiều cao nổi bật và gương mặt lai Tây, cô nhận được sự chú ý khi sải bước trên sàn catwalk.

Ngoài thời trang, Thanh Giang còn yêu thích các hoạt động thể chất, trong đó có cưỡi ngựa. Cô cũng thường xuyên dành thời gian đến sân vận động cổ vũ anh trai thi đấu.

Dù chưa hoạt động chuyên nghiệp lâu năm trong lĩnh vực giải trí, Đặng Thanh Giang vẫn là gương mặt nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật, phong cách thời trang trẻ trung và mối quan hệ thân thiết với người anh nổi tiếng.