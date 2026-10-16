Nhan sắc tuổi 17 của con gái Mạnh Trường gây bão, được ví như bản sao MC Lê Bống

Mới đây, Mạnh Trường đã chia sẻ ảnh chụp cùng con gái Phương Linh. Nam diễn viên "Hương vị tình thân" dí dỏm trêu con gái: "Con gái kêu con ốm xin nghỉ học, nhưng rủ đi cafe thì lại không thấy ốm tí nào".

Nam diễn viên đăng tải hình ảnh cùng con gái. Ảnh: FBNV

Ái nữ nhà nam diễn viên nhận nhiều lời khen ngợi nhờ vẻ ngoài ngày càng nổi bật ở tuổi 17. Không ít netizen cho rằng Phương Linh sở hữu nhiều đường nét thừa hưởng trọn vẹn từ người bố nổi tiếng và hoàn toàn có khả năng trở thành một diễn viên trong tương lai. Đáng chú ý, một số cư dân mạng còn nhận xét diện mạo cô bé có nét khá tương đồng với MC Lê Bống.

Con gái diễn viên Mạnh Trường "gây sốt" vì nhan sắc xinh đẹp, tương đồng với MC Lê Bống.

Nguyễn Phương Linh, tên thân mật ở nhà là Chíp, là con gái lớn của nam diễn viên nổi tiếng Mạnh Trường và bà xã Lan Phương. Sinh năm 2009, cô bé từng được đông đảo khán giả yêu mến khi cùng bố tham gia chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" mùa thứ hai vào năm 2015.

Thời điểm đó, Chíp tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ diện mạo vô cùng dễ thương, tính cách ngây thơ cùng những nét biểu cảm đáng yêu khiến khán giả thích thú. Trải qua nhiều năm, cô bé ngày nào hiện đã hóa thiếu nữ duyên dáng, xinh đẹp và ngày một trưởng thành.

Bé Chip cùng bố tham gia chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" năm 2015.

Mỗi lần xuất hiện bên gia đình hoặc được bố mẹ chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, Phương Linh đều thu hút sự chú ý bởi nhan sắc nổi bật cùng vóc dáng cao ráo, thanh mảnh. Đặc biệt, chiều cao ấn tượng, gần bằng bố Mạnh Trường càng khiến cô nàng trông nổi bật.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, con gái Mạnh Trường còn được biết đến là cô bé có nhiều năng khiếu như chơi piano, vẽ tranh, nhảy múa và có gu thời trang trẻ trung, nhẹ nhàng, thanh lịch.

Phương Linh có nhan sắc xinh xắn, thừa hưởng nét đẹp của bố.

"Bé Chip" ngày nào giờ đã lớn, có chiều cao nổi bật.

Là con gái của một diễn viên được đông đảo khán giả yêu mến, Chíp nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng điều khiến công chúng dành thiện cảm cho cô không chỉ là danh tiếng của bố mà còn là sự thay đổi tích cực qua từng năm. Trước thắc mắc về việc ái nữ có nối nghiệp nghệ thuật hay không, Mạnh Trường chia sẻ hai vợ chồng không hề đặt áp lực hay vạch sẵn định hướng cho tương lai của con.

Dù Phương Linh có nhiều năng khiếu nghệ thuật như vẽ, chơi piano, nhảy múa và diễn xuất, nam diễn viên vẫn tôn trọng sở thích, lựa chọn riêng của con. Với anh, điều quan trọng nhất là con được tự do theo đuổi đam mê và luôn có gia đình đồng hành, ủng hộ trên hành trình trưởng thành.