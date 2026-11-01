Nhan sắc Thủy Tiên phim 'Vị đắng tình yêu' qua ảnh hiếm hơn 30 năm trước

Mới đây, những bức chân dung màu của Thủy Tiên được nhà báo Lê Quang Thanh Tâm giới thiệu từ kho tư liệu của báo Màn Ảnh Sân Khấu, thu hút sự chú ý của những người yêu điện ảnh. Qua ống kính của các nhiếp ảnh gia, người đẹp gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, đôi mắt to và mái tóc đen dài.

Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm cho biết những bức ảnh được lưu giữ trong kho tư liệu của báo Màn Ảnh Sân Khấu, từng được sử dụng làm ảnh bìa và minh họa cho các bài viết về nghệ sĩ. Không chỉ ghi lại dung mạo của một diễn viên nổi tiếng, bộ ảnh còn lưu giữ phong cách nhiếp ảnh chân dung nghệ sĩ đặc trưng của một thời.

Thủy Tiên sở hữu gương mặt trái xoan, đường nét hài hòa, đôi mắt đen và bờ môi đầy đặn. Vẻ đẹp của cô kết hợp giữa sự dịu dàng, trong trẻo và nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Theo nhà báo Lê Quang Thanh Tâm, điểm đặc biệt trong những bức chân dung là ánh mắt giàu biểu cảm của nữ diễn viên. Khi mang vẻ hồn nhiên, lúc lại phảng phất nét trầm tư, mơ mộng, Thủy Tiên tạo được sức hút riêng mà không cần cách tạo dáng cầu kỳ.

Trong một bức ảnh chụp ngoài trời, nữ diễn viên diện áo dài trắng, mái tóc đen dài buông nhẹ, phần tóc mái phủ trán. Cô hướng ánh nhìn về phía xa, bên cạnh là những cành hoa nhỏ. Ánh sáng tự nhiên cùng trang phục giản dị làm nổi bật vẻ đẹp thanh khiết của người đẹp.

Ở bức chân dung khác, Thủy Tiên xuất hiện trong bộ áo dài đỏ truyền thống, đội khăn đóng cùng màu, điểm họa tiết vàng và chuỗi ngọc trai. Sắc đỏ nổi bật trên nền ảnh, kết hợp với son môi cùng tông, tạo nên diện mạo đằm thắm, sang trọng. Nếu áo dài trắng mang đến vẻ dịu dàng thì trang phục đỏ lại tôn lên nét kiêu sa của nữ diễn viên.

Thời điểm đó, báo in là một trong những phương tiện quan trọng đưa hình ảnh nghệ sĩ đến gần công chúng. Những trang bìa có chân dung diễn viên được nhiều độc giả yêu thích, thậm chí cắt ra lưu giữ như kỷ niệm. Sau hơn ba thập kỷ, những bức ảnh vẫn cho thấy vẻ đẹp của Thủy Tiên thời trẻ.

Tên tuổi Thủy Tiên gắn liền với vai Anh Phương trong Vị đắng tình yêu, bộ phim ra mắt năm 1990 của đạo diễn Lê Xuân Hoàng. Khi tham gia tác phẩm, cô mới 20 tuổi. Trong phim, Thủy Tiên đóng cặp với Lê Công Tuấn Anh, vào vai Quang - chàng sinh viên y khoa nghèo đem lòng yêu Anh Phương, nữ sinh viên nhạc viện xuất thân trong gia đình giàu có.

Bộ phim tạo nên hiện tượng phòng vé với doanh thu khoảng 500 triệu đồng, con số đáng kể vào thời điểm đó. Tác phẩm cũng ghi dấu tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1993, trong đó đạo diễn Lê Xuân Hoàng và cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh được trao các giải thưởng quan trọng.

Thành công của Vị đắng tình yêu đưa Thủy Tiên trở thành gương mặt được khán giả chú ý. Vẻ đẹp trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên giúp cô tạo dấu ấn bên cạnh một trong những nam tài tử được yêu thích nhất màn ảnh Việt thời bấy giờ.

Sau tác phẩm này, Thủy Tiên tiếp tục tham gia một số bộ phim như “Chân dung màu đỏ”, “Cô gái điên”, “Tôi và em”. Tuy nhiên, cô không lựa chọn diễn xuất làm con đường sự nghiệp lâu dài.

Năm 1993, sau khi tốt nghiệp đại học, cô chuyển sang làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Công việc mới trở thành bước ngoặt trong cuộc đời khi giúp cô gặp gỡ doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Hiện cựu nữ diễn viên kinh doanh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có phân phối các thương hiệu thời trang quốc tế. Bà cũng là vợ doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, mẹ của doanh nhân Tiên Nguyễn và mẹ chồng diễn viên Tăng Thanh Hà. Năm 2019, bà từng được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam ở lĩnh vực kinh doanh.