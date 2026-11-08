Nhan sắc thanh thoát của Hoa hậu Việt Nam 2026

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Hải Phòng, với sự tham gia của 25 thí sinh xuất sắc.

Vượt qua dàn thí sinh tài năng, Nguyễn Yến Trang (20 tuổi), hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất.

Vị trí Á hậu 1, Á hậu 2 lần lượt thuộc về Trần Xuân Khánh Linh (20 tuổi) và Lê Phương Nghi (20 tuổi).

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tân Hoa hậu Việt Nam lựa chọn ngành học nhờ được truyền cảm hứng từ mẹ, cũng là một giáo viên. Trước đó, cô trúng tuyển ba trường đại học ở Hà Nội.

Từ nhỏ, cô đã ấp ủ giấc mơ trở thành hoa hậu. Sau nhiều năm trau dồi kỹ năng, Yến Trang quyết định ghi danh Hoa hậu Việt Nam để hiện thực hóa ước mơ và thể hiện hình ảnh cô gái trẻ năng động, tự tin, bản lĩnh.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành hơn và đóng góp cho cộng đồng.

Nguyễn Yến Trang trả lời phần thi ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trong phần thi ứng xử, Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Trả lời câu hỏi, người đẹp Hà Nội bày tỏ niềm biết ơn khi được sống trong một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn phải chịu cảnh chiến tranh. Cô nhắc đến hình ảnh mỗi buổi sáng được thức dậy dưới bầu trời trong xanh, được học tập, làm việc và cống hiến như những điều bình dị nhưng quý giá mà hòa bình mang lại.

"Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", cô chia sẻ.

Nhan sắc đời thường của tân Hoa hậu Việt Nam 2026.

Người đẹp sinh năm 2006 cũng dẫn lại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Việt Nam năm 2019, cho rằng đây là minh chứng cho vai trò của Việt Nam trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình.

Kết thúc phần ứng xử, cô tự tin khẳng định: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam".