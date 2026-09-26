Nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo tuổi 35: Mẹ 3 con vẫn đẹp trong veo, mặc gì cũng thanh lịch

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 tại Bạc Liêu, cao 1,73m. Năm 2012, cô giành danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long trước khi tiếp tục đăng quang Hoa hậu Việt Nam cùng năm. Vẻ ngoài nhẹ nhàng, phong cách kín đáo giúp cô được nhiều khán giả gọi bằng biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”.

Thời điểm mới nổi tiếng, Đặng Thu Thảo cũng là “nàng thơ” được nhiều nhà thiết kế trong nước lựa chọn. Tuy nhiên, thay vì xuất hiện dày đặc trong làng giải trí, cô dần thu hẹp hoạt động sau khi lập gia đình.

Năm 2017, Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Cặp đôi đón con gái đầu lòng năm 2018, con trai năm 2020 và có thêm con gái vào năm 2024. Những năm qua, hoa hậu chủ yếu tập trung chăm sóc gia đình, hiếm khi tham gia sự kiện, ngoại trừ một số chương trình của bạn bè hoặc đối tác thân thiết.

Tuổi 35 là mẹ 3 con, mỗi lần xuất hiện vẫn gây chú ý

Dù không còn hoạt động showbiz thường xuyên, Đặng Thu Thảo vẫn duy trì sức hút. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hoặc đăng ảnh đời thường, phong cách của Hoa hậu Việt Nam 2012 thường nhận được sự quan tâm.

Ngày 20/9 vừa qua, cô tham dự lễ bế mạc triển lãm tranh của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Người đẹp chọn bộ trang phục màu kem với thiết kế tối giản. Đáng chú ý, đây không phải trang phục hoàn toàn mới bởi cô từng mặc váy và blazer này tại một sự kiện từ năm 2023.

Thay đổi nằm ở cách phối phụ kiện. Nếu lần trước Đặng Thu Thảo sử dụng túi Birkin của Hermès, lần xuất hiện mới đây cô kết hợp trang phục với chiếc Lady D-Joy bằng da cá sấu có giá hơn 15.000 USD, tương đương hàng trăm triệu đồng.

Đây cũng là nét đặc trưng trong cách ăn mặc của Đặng Thu Thảo nhiều năm qua. Cô hiếm khi lựa chọn trang phục có quá nhiều họa tiết hay chi tiết phức tạp, thay vào đó thường ưu tiên các màu trắng, đen, kem, be, xám hoặc những tông pastel nhẹ nhàng.

Việc sử dụng một màu chủ đạo giúp tổng thể gọn gàng, đồng thời dễ dàng làm nổi bật phom dáng và chất liệu. Những bộ váy chữ A, blazer, cardigan, quần jeans hay đầm dài của Đặng Thu Thảo phần lớn đều có kiểu dáng tương đối đơn giản.

Quần áo tối giản nhưng phụ kiện không hề đơn giản

Nếu trang phục thường khá tiết chế, túi xách lại là điểm nhấn đáng chú ý trong phong cách của Hoa hậu Việt Nam 2012. Tủ đồ của cô xuất hiện nhiều sản phẩm từ các nhà mốt như Hermès, Dior, Louis Vuitton, Bvlgari hay Loewe.

Trong chuyến đi Tokyo năm 2024, Đặng Thu Thảo từng kết hợp áo khoác tweed với túi Kelly màu hồng đồng điệu. Khi đến Campuchia, cô chọn đầm ren hoa xanh theo phong cách công sở và sử dụng túi da thằn lằn của Bvlgari. Những lần khác, người đẹp phối trang phục đen - trắng với túi, giày và phụ kiện của các thương hiệu xa xỉ.

Ngay cả khi đi dạo phố, phong cách của Đặng Thu Thảo cũng không thay đổi quá nhiều. Cô có thể diện nguyên bộ màu kem, kết hợp bốt mũi nhọn; hoặc chọn quần jeans ống loe, cardigan và mũ nồi mang hơi hướng thập niên 1970. Khi nghỉ dưỡng, ngoài váy hoa hay trang phục kẻ sọc, cô vẫn mang theo những chiếc đầm đơn sắc quen thuộc.

Áo dài cũng là trang phục được Đặng Thu Thảo yêu thích. Cô thường lựa chọn phom truyền thống, chất liệu lụa, màu pastel hoặc những thiết kế ít họa tiết, sau đó kết hợp với ngọc trai, túi cói và những phụ kiện mang hơi hướng cổ điển.

Sau khi sinh con thứ ba, Hoa hậu Việt Nam 2012 cũng không vội trở lại các hoạt động giải trí. Cô tiếp tục dành phần lớn thời gian cho gia đình và chỉ thi thoảng xuất hiện tại một số sự kiện. Chính vì tần suất lộ diện không nhiều, mỗi lần Đặng Thu Thảo xuất hiện lại dễ thu hút sự chú ý.

Sau 14 năm kể từ ngày đăng quang, hình ảnh của Đặng Thu Thảo đã chuyển từ một hoa hậu trẻ sang người phụ nữ của gia đình. Tuy nhiên, phong cách cô theo đuổi gần như không thay đổi quá nhiều: trang phục đơn giản, màu sắc nhã nhặn, hạn chế chi tiết cầu kỳ và sử dụng phụ kiện làm điểm nhấn. Đó cũng là lý do những bộ đồ tưởng chừng rất đơn giản của cô vẫn dễ tạo dấu ấn mỗi lần xuất hiện.

Ảnh: FBNV