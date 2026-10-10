Nhan sắc rực rỡ của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024: Đến cái bóng cũng yêu kiều

Tối 10/10, Chung khảo Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức tại khu du lịch Đồi Rồng (Hải Phòng). Bên cạnh 53 thí sinh sẵn sàng khoe sắc trên sân khấu, dàn mỹ nhân bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng là tâm điểm chú ý trên thảm đỏ, đặc biệt là Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu Châu Anh - Vân Nhi.

Hoa hậu Hà Trúc Linh khoe đường cong chữ S trong bộ váy đuôi cá bồng bềnh và đính kết cầu kỳ. Nhiều khán giả dù chỉ nhìn qua ảnh cũng tấm tắc khen nàng hậu sở hữu sắc vóc ấn tượng, đến cái bóng phản chiếu cũng đẹp từng centimet.

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Hoa hậu Hà Trúc Linh luôn ghi điểm với nhan sắc ngày càng thăng hạng, luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và tạo dựng được chỗ đứng nhất định trong làng thời trang.

Á hậu Châu Anh luôn tỏa sáng với vẻ đẹp thanh thuần, nụ cười tỏa nắng và một lần nữa, nàng hậu lại gây thương nhớ với nhan sắc ngọt ngào. Bộ váy trắng được khen rất hợp với nhan sắc dịu dàng của Châu Anh, tạo cảm giác thướt tha theo từng bước đi.

Dù là nhìn nghiêng hay từ phía sau, Châu Anh đều khoe được diện mạo đầy sức hút. Nhiều cư dân mạng cho rằng Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 nên thử sức đóng phim vì nụ cười của cô chắc chắn sẽ làm sáng bừng cả khung hình.

Á hậu Vân Nhi đầy phá cách với bộ váy màu be có thiết kế rất cầu kỳ với những đường xếp ly tinh tế. Mái tóc uốn xoăn nhẹ của nàng hậu cũng là điểm nhấn càng tôn lên vẻ đẹp hiện đại.

Không ít người thừa nhận ngắm Vân Nhi đã đẹp nhưng phiên bản chiếc bóng của nàng hậu cũng yêu kiều không kém.