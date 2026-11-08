Nhan sắc rạng rỡ của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong họp báo sau đăng quang

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã khép lại tại thành phố Hải Phòng vào tối qua, đánh dấu chặng cuối của một hành trình rực rỡ mang tên Miền Hương Sắc.

Từ những vòng Sơ khảo đầu tiên, qua Chung khảo toàn quốc đến Chung kết, các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã cùng trải qua những tháng ngày rèn luyện, khám phá nhiều miền đất và tìm hiểu những giá trị văn hóa của quê hương, đất nước. Những danh hiệu cao quý nhất của Hoa hậu Việt Nam 2026 đã tìm được chủ nhân xứng đáng.

Nhưng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 không dừng lại ở khoảnh khắc đăng quang. Phía trước tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, các Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi và những người đẹp được vinh danh là nhiều cơ hội mới, đồng thời cũng là những trách nhiệm mới.

Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức buổi họp báo sau Chung kết, nhằm thông tin về kết quả cuộc thi, gặp gỡ các gương mặt vừa được vinh danh và trao đổi với các cơ quan thông tấn, báo chí về những nội dung được công chúng quan tâm.

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Xuất hiện tại họp báo sau đăng quang, tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi mặc áo dài duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng, khoe nhan sắc xinh đẹp tự nhiên.

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Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang diện áo dài đỏ nổi bật in hình hoa sen.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh xinh đẹp ngọt ngào trong thiết kế áo dài màu hồng pastel (bìa trái).

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Á hậu 2 Lê Phương Nghi khoe nhan sắc hút mắt với áo dài lụa trắng (bìa phải).

Dàn người đẹp giành các giải thưởng phụ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.