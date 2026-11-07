Nhan sắc rạng rỡ của đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh trước thời khắc chuyển giao chiếc vương miện danh giá

Đêm nay 7/11, cô gái kế nhiệm Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh sẽ được gọi tên, sau nhiều tháng tranh tài. Trong khoảnh khắc chuyển giao này, đương kim Hoa hậu Việt Nam đã tung bộ ảnh mới, đánh dấu một hành trang đặc biệt sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình.

Hoa hậu Hà Trúc Linh bộc bạch: "Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, hành trình mang tên Hoa hậu Việt Nam 2024 của Linh sẽ chính thức khép lại. Thật khó để diễn tả hết những cảm xúc đang đọng lại trong Linh lúc này. Một chút bồi hồi, một chút tiếc nuối và thật nhiều yêu thương dành cho hành trình mà có lẽ, dù đi qua bao nhiêu năm tháng, Linh vẫn sẽ luôn nhớ về bằng tất cả sự trân trọng".

"Mới ngày nào còn mang trong tim những ước mơ thật đẹp, vậy mà giờ đây, đã đến lúc nhìn lại một chặng đường thanh xuân mà Linh may mắn được sống trọn vẹn. Trong lòng Linh lúc này đọng lại nhiều nhất vẫn là sự biết ơn. Biết ơn Hoa hậu Việt Nam đã cho một Hà Trúc Linh cơ hội được trưởng thành, được học hỏi, được yêu thương và được phụng sự. Biết ơn những trải nghiệm, những thử thách và cả những điều tưởng chừng nhỏ bé đã góp phần làm nên Linh của ngày hôm nay", "nàng Hậu" chia sẻ đầy cảm xúc.

Người đẹp cũng dành những lời cảm ơn đến những người đã tin tưởng, đồng hành và dành cho cô thật nhiều tình yêu thương trong suốt nhiệm kỳ. Mỗi sự quan tâm, mỗi lời động viên và mỗi kỷ niệm đều là những điều Hà Trúc Linh sẽ luôn nâng niu, cất giữ trong một góc thật đẹp của trái tim.

Một nhiệm kỳ rồi sẽ kết thúc, một danh hiệu rồi sẽ được trao lại, nhưng những giá trị, những yêu thương và những điều đẹp đẽ mà hành trình này mang đến sẽ mãi còn ở lại. Với những gì đã làm được, Hà Trúc Linh đã tiếp nối các giá trị đẹp đẽ qua nhiều năm của Hoa hậu Việt Nam. Đó là 4 giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

"Với Linh, đây không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ của tuổi trẻ, mà còn là một hành trình để biết mình là ai, muốn trở thành người như thế nào và sẽ tiếp tục sống, cống hiến ra sao trong những chặng đường phía trước. Khép lại một chương thật đẹp, để những ước mơ mới được tiếp tục viết nên", Hà Trúc Linh bày tỏ.

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 7/11/2026, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Chương trình có quy mô gần 9.000 khán giả, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Trong đó, sự góp mặt của hàng loạt giọng ca đình đám như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, Minh Ngọc, S.T Sơn Thạch... cùng sự dẫn dắt của hai MC Bùi Đức Bảo và Khánh Vy.