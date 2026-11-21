Nguyễn Quế Khanh có chiều cao 1,68m, số đo ba vòng 83 - 61 - 87 cm. Hiện tại, cô đang theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại trường ĐH FPT Cần Thơ. Năm 2024, cô đăng quang Miss FPTU Cần Thơ. Năm nay, người đẹp lọt top 15 Miss Grand Vietnam và đoạt giải "Best talent award".

Tân Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 nhận tổng giá trị giải thưởng 300 triệu đồng cùng vương miện mang tên "Tinh hoa di sản". Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Phạm Thị Trà My và Nguyễn Thị Hoa đoạt Á hậu 2.

Ở phần thi ứng xử, Nguyễn Quế Khanh nhận câu hỏi về yếu tố giúp Việt Nam không chỉ thu hút du khách quốc tế mà còn khiến họ muốn quay trở lại. Cô cho rằng, cảnh đẹp có thể tạo sức hút ban đầu, nhưng những giá trị đích thực mới là điều giữ chân du khách: "Đó không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hóa, mà còn là sự an toàn, chất lượng du lịch và đặc biệt là sự chân thành, hiếu khách của con người Việt Nam".

Nguyễn Quế Khanh cho rằng, du lịch Việt Nam cần chuyển từ tư duy thu hút du khách sang xây dựng sự gắn bó lâu dài. Cô dẫn câu thơ: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn", đồng thời nhấn mạnh thành công của du lịch không chỉ nằm ở việc đưa khách đến Việt Nam mà còn khiến đất nước có vị trí trong trái tim họ.

Về những việc sẽ thực hiện nếu đăng quang, Nguyễn Quế Khanh muốn tận dụng kiến thức ngành Truyền thông đa phương tiện và sức ảnh hưởng của danh hiệu để kể câu chuyện về những nghệ nhân đang gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo cô, việc kết nối nghệ nhân với công chúng, du khách và doanh nghiệp có thể mở ra cơ hội phát triển sinh kế cho cộng đồng.

Người đẹp nhìn nhận, Hoa hậu không thể giải quyết mọi vấn đề xã hội. Nhưng có thể dùng danh hiệu để kết nối nguồn lực và truyền cảm hứng cho những hành động tích cực. "Vương miện là danh hiệu được trao trong một khoảnh khắc, nhưng giá trị thật sự của một cô hoa hậu phải được đánh giá bằng cả một hành trình", Hoa hậu Nguyễn Quế Khanh nói thêm.