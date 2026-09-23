Nhan sắc Phương Oanh thời đi học gây chú ý, chính chủ bất ngờ tự nhận 'dậy thì không thành công', mong con gái sẽ ngược lại mẹ

Mới đây, Phương Oanh chia sẻ hình ảnh của mình thời còn đi học, đồng thời đặt cạnh ảnh hiện tại của cặp song sinh Jimmy và Jenny để mọi người cùng tìm những nét giống nhau.

Trong bức ảnh cũ, nữ diễn viên để tóc đen, gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to. Khi đặt cạnh hai con, không ít khán giả nhận xét Jimmy và Jenny đều thừa hưởng những đường nét từ mẹ, trong đó bé Jenny được nhiều người cho rằng đặc biệt giống Phương Oanh ngày nhỏ.

Bản thân Phương Oanh cũng hào hứng rủ mọi người cùng “soi” xem ba mẹ con có điểm nào tương đồng.

Phương Oanh đăng tải hình ảnh thời đi học của bản thân với ảnh hiện tại của cặp sinh đôi Jimmy - Jenny - Ảnh: FBNV

Tự nhận “dậy thì không thành công”, mong con gái sẽ ngược lại mẹ

Điều gây chú ý hơn cả lại là chia sẻ hài hước của Phương Oanh về chính mình.

Nhìn lại ảnh ngày nhỏ, nữ diễn viên tự nhận mình là một trường hợp “dậy thì không thành công”. Cô cho rằng khi còn nhỏ, các đường nét trên gương mặt khá hài hòa, sau này trưởng thành lại thay đổi nhiều.

Từ câu chuyện vui của bản thân, Phương Oanh bày tỏ hy vọng bé Jenny khi lớn lên sẽ “ngược lại mẹ”.

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người lại có quan điểm khác nữ diễn viên, cho rằng cả Phương Oanh thời nhỏ lẫn hiện tại đều có nét riêng.

Đáng chú ý, khi đặt ảnh Phương Oanh ngày bé cạnh Jimmy và Jenny, những nét tương đồng giữa ba mẹ con cũng trở thành chủ đề được mọi người bàn luận.

2 con của Phương Oanh đón sinh nhật tuổi lên 2 - Ảnh: FBNV

Cặp song sinh Jimmy - Jenny đã hơn 2 tuổi

Jimmy và Jenny là cặp song sinh một trai, một gái của Phương Oanh, chào đời vào tháng 5/2024. Hai bé hiện đã hơn 2 tuổi và thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường được mẹ chia sẻ.

Jenny có tên thật là Nhật Hạ, ở nhà còn được mẹ gọi thân mật là Ny. Cô bé từng gây chú ý với những hình ảnh đi học mẫu giáo, mái tóc được tết hai bên cùng hàng loạt biểu cảm ngộ nghĩnh.

Trong khi đó, Jimmy được nhận xét có phần hiếu động hơn. Khi hai bé ngày càng lớn, sự khác biệt về tính cách cũng dần thể hiện rõ.

Cặp song sinh Jimmy - Jenny đáng yêu nhà Phương Oanh - Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, Phương Oanh chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống bên hai con. Từ chuyện ăn uống, đi học đến những khoảnh khắc vui chơi thường ngày của Jimmy và Jenny đều nhận được sự quan tâm.

Phương Oanh sinh năm 1989, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt qua nhiều tác phẩm như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Lặng yên dưới vực sâu... Những năm gần đây, hình ảnh của cô gắn nhiều hơn với cuộc sống gia đình và hành trình chăm sóc cặp song sinh.

Ở loạt ảnh lần này, bên cạnh câu nói vui “dậy thì không thành công”, điều khiến khán giả thích thú chính là màn so sánh ba mẹ con. Khi những bức ảnh được đặt cạnh nhau, nhiều đường nét tương đồng giữa Phương Oanh thời nhỏ với Jimmy và Jenny trở nên dễ nhận ra hơn.